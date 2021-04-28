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海生館小小職人夜宿登場 大小解說員角色互換
屏東海生館有別於日間參觀的夜宿體驗活動不斷推陳出新，近年結合鄰近社區推出的季節限定行程，讓遊客了解館內海洋生態外，也走出戶外感受大自然最真實的感動；海生館經營團隊海景公司今年再推出限定行程「小小職人夜宿體驗」，讓小朋友化身小小導覽解說員，穿上專屬兒童制服、有模有樣的解說畫面，不僅萌翻現場，也讓家長為他們感到驕傲。
海景公司企劃部主任毛智瑋說，多元的海洋教育及推廣一直是海生館活動規畫的重點，這次將夜宿活動結合小小職人體驗，藉由角色互換，體驗導覽解說員的職業，讓小朋友透過互動學習感受親近海洋，並化身為海洋教育推廣的小小種子，藉由學習體驗導覽員的工作內容，宣導愛護保護海洋的使命。
他說，參與的小小導覽員均穿上專屬的兒童版導覽員背心，特別安排解說難度較適合小朋友的觸摸池，學習潮間帶生態以及觸摸餵食體驗等課程，在與海洋生物近距離的接觸中，小小導覽員也會表現出害怕、緊張、興奮、開心等不同感受，透過一步步的課程練習與解說檢定，讓他們在家長及學員面前解說分享。
他說，小小導覽員課程還包含探索夜晚海洋世界夜探活動、選擇與喜歡的魚兒共眠，隔日安排潮間帶生態觀察及海洋生態課程；夜宿體驗活動讓小朋友從小開始親近海洋，也讓家長與小朋友從中共同學習，不僅更認識海洋也讓小朋友探索自己。
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