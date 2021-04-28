小雨來得太晚 高雄玉荷包來不及長大已掉果

高雄地區連日陰雨，但雨量有限，對於作物灌溉助益不大，高雄市農業局長張清榮嘆，最近的降雨來得太遲，對已經掉果的果樹來說，於事無補，今年玉荷包因減量，價格預期可能拉抬。

農田水利署高雄管理處處理組長梁繼友說，近日高雄雖有降雨，但河川流量並未增多，增加較多旗山溪，前兩天川流量拉高到7CMS（每秒／立方公尺，但因民生用水也不足，故只保留1.3CMS作為最低供灌所需，其餘的水量移入南化水庫，因此當地僅止於勉強供灌。

另曹公圳部分，上游因有支流的伏流溪水進入，勉強支應，美濃獅頭圳部分，大約只能拿到3CMS，供灌上比較嚴苛，高雄地區旱雜作約一萬多公頃，稻作面積約5000公頃，目前正值抽穗中期，需要灌溉至5月中旬為止，否則 容易變「空包彈」，農友望著陰天，雨卻下不來，看了心情都不好。

最近這波遲來的春雨，也讓高雄玉荷包果農興嘆，農業局長張清榮表示，受先前乾旱影響，玉荷包來不及長大已落果，現在降雨，對玉荷包來說已幫助不大。對仍在成長的果樹，則多少有幫助。。

「災害已形成，沒有補救的餘地」，張清榮說，這類災損屬遲緩性，不會立即顯災損程度，玉荷包現已開如啟動救助作業，高市除玉荷包外，受乾旱影響的甲仙區的青梅與茶葉。

他表示，大樹的荔枝的損傷具有有區塊性，含水不易的坡地所種的玉荷包，災損較嚴重，今年整體年開花約9成，僅著果3到4成，旗山更糟，約著果2成，但對鳳梨來說，採收期缺水反而還好，因為水太多，壞果率會增高，結果率也下降，且不利外銷，「老天爺也難為，若不在適當時機降適當的雨水，作物無法豐收」。