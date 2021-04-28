遊哈尤溪翻車遊客不滿旅遊品質 霧台鄉：將改進

屏東縣霧台鄉大武村哈尤溪因七彩絕美岩壁，成為近年來的夯熱祕境，鄉公所已納入經營，但23日發生接駁車翻車事件，6人輕傷，遊客質疑旅遊品質，霧台鄉長杜正吉表示，將檢討改進。

哈尤溪在霧台鄉大武部落深山內，高聳的五彩岩壁會滲出溫熱泉水，近6年來成為很夯的祕境熱點，只有每年12月至隔年4月的河水乾枯期可前往，去年霧台鄉劃為自然人文生態景觀區，將哈尤溪納入管理，培訓解說員。

遊客目前到哈尤溪必須預約才能前往，但今年仍發生收費過高及車輛載客讓遊客等1個多小時等問題，讓遊客抱怨旅遊品質不佳。

23日從桃園到哈尤溪遊玩的丁小姐與同學共4人，加上併團的2名旅客搭接駁車前往，回程中在溫泉區兩車交會，他們的車直衝山壁翻車，瞬間大家摔落到車內右側。

丁小姐向蘋果日報投訴，指事發後，車上的人包含司機都有擦、撞傷，還有一名遊客頭頂破皮流血，另一輛接駁車載他們到東川廣場等候救護車時已過了1個小時，且只到了1輛救護車，另外3人等第2輛救護車支援。

丁小姐表示，到了衛生所，他們要求照X光，但放射師放假，主辦單位並讓他們6人自行搭救護車下山就醫，沒派人跟車。

丁小姐控訴，他們到高雄榮民總醫院屏東分院時，大武村長及社區理事長雖有到醫院，但沒有任何慰問、後續處理的說明及協助。但丁小姐在投訴書中，有提及載他們回部落民宿拿行李的年輕人給了不錯的服務。

丁小姐請屏東縣政府全面檢討哈尤溪安全措施，設計出以旅客安全為最高指導原則的方案。

縣府交通旅遊處長黃國維表示，已交代鄉公所要回應當事人的需求，縣府也責無旁貸，會盡力協助處理，並且要求鄉公所加強人員訓練，提升所有的安全機制及服務品質。

大武村長歐光夫表示，他今天上午北上向丁小姐等人說明及致歉，並詢問他們還有什麼需求，事發後，都有依照程序處理，不過，當時到醫院慰問時沒有致歉是他的疏失，由於是第一次發生翻車較重大的事故，可能所做的一切讓當事人不滿，未來會檢討並且改進。

霧台鄉長杜正吉表示，事發後一直都有工作人員在處理，也依照一定的程序在走，如果有不完善、不夠貼心的地方，會做更細部的彌補與改善。