快訊

逆轉！紅火案更二審宣判 辜仲諒一審判9年 今獲判無罪

屏東車城老私塾注入新意 獲公共建築景觀園冶獎肯定

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣車城鄉新街社區以桃源堂為核心的囿桄榔林園區，水保局注入人文與環境共融設計理念，成為適合老少共學共享的桃源學堂，獲2021建築園冶獎「民間公共建築景觀類」首獎肯定。記者潘欣中／翻攝
屏東縣車城鄉新街社區以桃源堂為核心的囿桄榔林園區，水保局注入人文與環境共融設計理念，成為適合老少共學共享的桃源學堂，獲2021建築園冶獎「民間公共建築景觀類」首獎肯定。記者潘欣中／翻攝

屏東縣車城鄉新街村有座建於日治時代的桃源堂古厝，早年曾經是在地私塾，屋主家族開放使用後，社區打造為囿桄榔林園區，成為社區居民休憩、交誼好去處，但設施老舊不堪，社區提農村再生計畫，水保局台南分局注入人文與環境共融設計理念，園區喜獲新生，成為適合老少共學共享的桃源學堂，獲2021建築園冶獎「民間公共建築景觀類」首獎肯定。

新街社區發展協會理事長張美惠說，車城鄉新街社區是農村也是小漁村，村內以「尤」姓為大族，坐落於聚落中的桃源堂古厝建於日治時代，閩式建築外觀獨特，早年曾是散發濃郁書香的在地私塾，培育出不少優秀人才，後來尤姓家族將桃源堂及周邊開放社區居民使用，社區陸續種植桄榔、龍眼、榕樹等樹種並取名囿桄榔林園區，供在地民眾休憩、交誼。

「好神奇，原本暮氣沉沉的老宅，彷如重新『活』了起來！」她說，原有設施及舖面後多年使用已損壞或不堪使用，單一通行動線與步道也不夠友善，還有遇雨積水濕滑的安全疑慮，去年經由農村再生計畫協助重新活化，專家協助注入人文與環境共融設計和導入景觀美學理念後，不僅人氣重現，當地小學也規畫為鄉土教學的文化場域，社區營造為老少共融共享的桃源書香學堂。

水保局台南分局長傅桂霖說，車城鄉新街村囿桄榔林環境改善工程以現有桃源堂建築主體為中心，透過聚落的調查及民眾參與等方式，發掘在地特有的人文歷史、居民的使用記憶和民眾休憩交誼的需求後，結合在地人文、風水、美學、友善、生態、景觀等元素，將此處環境做整體性的改善與營造，盼營造後的囿桄榔林園區可以成為簡潔、溫暖、古樸、逗趣，適合老少共學共享的桃源學堂。

屏東縣車城鄉新街社區以桃源堂為核心的囿桄榔林園區，水保局注入人文與環境共融設計理念，成為適合老少共學共享的桃源學堂，獲2021建築園冶獎「民間公共建築景觀類」首獎肯定。記者潘欣中／翻攝
屏東縣車城鄉新街社區以桃源堂為核心的囿桄榔林園區，水保局注入人文與環境共融設計理念，成為適合老少共學共享的桃源學堂，獲2021建築園冶獎「民間公共建築景觀類」首獎肯定。記者潘欣中／翻攝

建築 水保局 農村再生

延伸閱讀

屏東哈尤溪秘境翻車事故7人受傷 遊客怒控業者

科威特男居檢卻偷跑屏東參加鐵人三項 北市衛生局開罰30萬

台日友好又一樁 屏東縣議會與鹿兒島議會簽友好合作備忘錄

屏東、鹿兒島議員簽合作備忘錄 交流文教藝術

相關新聞

高雄鳳山、大樹、大寮3區明停水15小時 3萬戶受影響

自來水公司第七區管理處29日辦理高雄市拷潭廠轄區高低壓電氣設備檢驗，包括鳳山、大寮、大樹3區21里將自上午9點停水到深夜...

林園鳳芸宮媽祖海巡首度駐駕海音館 將發放1萬份壓轎金

四年一科、規模最大的林園鳳芸宮媽祖海巡，將於4月30日下午從中芸港啟航，並於傍晚抵達高雄流行音樂中心海音館戶外廣場駐駕祈...

屏東車城老私塾注入新意 獲公共建築景觀園冶獎肯定

屏東縣車城鄉新街村有座建於日治時代的桃源堂古厝，早年曾經是在地私塾，屋主家族開放使用後，社區打造為囿桄榔林園區，成為社區...

高雄樹倒塌國賠聲請 年約20件

行道樹攸關公眾安全，高市府統計因公園樹木、行道樹傾倒造成的國賠案每年約20件，半數案件獲賠，其餘事證不足或因強風等不可抗...

搶救老樹 專家籲管理「與時俱進」

珍貴老樹承載集體記憶，高市有550棵受保護樹木，雙東各約百棵，部分老化罹病，各地陸續有搶救老樹行動。植物專家陳建璋建議，...

高雄興達港 離岸工程中心動工

高雄興達港「海洋科技產業創新專區」是離岸風電重要基地，離岸工程中心昨動工，預計112年完工。金屬中心執行長林秋豐表示，未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。