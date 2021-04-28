屏東車城老私塾注入新意 獲公共建築景觀園冶獎肯定
屏東縣車城鄉新街村有座建於日治時代的桃源堂古厝，早年曾經是在地私塾，屋主家族開放使用後，社區打造為囿桄榔林園區，成為社區居民休憩、交誼好去處，但設施老舊不堪，社區提農村再生計畫，水保局台南分局注入人文與環境共融設計理念，園區喜獲新生，成為適合老少共學共享的桃源學堂，獲2021建築園冶獎「民間公共建築景觀類」首獎肯定。
新街社區發展協會理事長張美惠說，車城鄉新街社區是農村也是小漁村，村內以「尤」姓為大族，坐落於聚落中的桃源堂古厝建於日治時代，閩式建築外觀獨特，早年曾是散發濃郁書香的在地私塾，培育出不少優秀人才，後來尤姓家族將桃源堂及周邊開放社區居民使用，社區陸續種植桄榔、龍眼、榕樹等樹種並取名囿桄榔林園區，供在地民眾休憩、交誼。
「好神奇，原本暮氣沉沉的老宅，彷如重新『活』了起來！」她說，原有設施及舖面後多年使用已損壞或不堪使用，單一通行動線與步道也不夠友善，還有遇雨積水濕滑的安全疑慮，去年經由農村再生計畫協助重新活化，專家協助注入人文與環境共融設計和導入景觀美學理念後，不僅人氣重現，當地小學也規畫為鄉土教學的文化場域，社區營造為老少共融共享的桃源書香學堂。
水保局台南分局長傅桂霖說，車城鄉新街村囿桄榔林環境改善工程以現有桃源堂建築主體為中心，透過聚落的調查及民眾參與等方式，發掘在地特有的人文歷史、居民的使用記憶和民眾休憩交誼的需求後，結合在地人文、風水、美學、友善、生態、景觀等元素，將此處環境做整體性的改善與營造，盼營造後的囿桄榔林園區可以成為簡潔、溫暖、古樸、逗趣，適合老少共學共享的桃源學堂。
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