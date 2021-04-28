林園鳳芸宮媽祖海巡首度駐駕海音館 將發放1萬份壓轎金

四年一科、規模最大的林園鳳芸宮媽祖海巡，將於4月30日下午從中芸港啟航，並於傍晚抵達高雄流行音樂中心海音館戶外廣場駐駕祈福。高雄市政府將準備1萬份的壓轎金供民眾索取，期盼鳳芸宮媽祖海巡，為高雄、為台灣、為世界祈福，祈求各界順順利利，保佑士農工商安安穩穩。

高雄市文化局表示，由於媽祖出巡時，當神轎停駕時，神轎不能落地，因此轎班人員會準備好長板凳，後來會在板凳與神轎之間放一疊壽金，以表達對媽祖的尊崇，這一疊壽金就是「壓轎金」。信徒相信壓轎金會沾染神明氣息，因此有趨吉避凶、保平安的作用。

市府表示，4月30日下午海巡媽將從林園出發，當晚駐駕海音館戶外廣場，傍晚6時30分駐港團拜祈福活動正式開始，現場也將發送限量1萬份的壓轎金。配合防疫措施，全區禁止飲食，並請戴上口罩。