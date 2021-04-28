台水檢驗設備 高雄鳳山大寮大樹29日3萬戶停水
台灣自來水公司明天將辦理高雄市拷潭廠轄區高低壓電氣設備檢驗，包括鳳山、大寮、大樹3區將自上午9時起停水到晚上11時30分，受影響戶數約3萬戶，請民眾提早備水。
台水公司指出，依規定辦理翁公園淨水場高低壓電器設備檢驗須停電檢驗以致無法供水。
停水區域包括：大寮區大寮里、上寮里、三隆里、琉球里、翁園里、山頂里、忠義里、永芳里、義和里、溪寮里、江山里、中興里、光武里、會社里。鳳山區生明里、誠智里、東門里、鳳東里、誠信里、誠德里。大樹區九曲里等。
降壓地區是大寮區中庄里、前庄里。
台水公司表示，用戶可在停水前6小時完成儲水備用，停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久，造成馬達損壞，相關訊息可查詢電話1910。
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