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高雄鳳山、大樹、大寮3區明停水15小時 3萬戶受影響
自來水公司第七區管理處29日辦理高雄市拷潭廠轄區高低壓電氣設備檢驗，包括鳳山、大寮、大樹3區21里將自上午9點停水到深夜12點，大寮區2里則減壓供水，約3萬戶受影響，民眾請及早儲水備用。
台水公司每年上、下年度各辦一次高低壓電氣設備檢驗，考量民眾用水需求，採取分廠、分區辦理， 29日辦理今年度拷潭廠轄區高低壓電氣設備檢驗，以致無法供水。
這波停水範圍，包括鳳山區生明里、誠智里、東門里、鳳東里、誠信里、誠德里，大樹區九曲里，大寮區大寮里、上寮里、三隆里、琉球里、翁園里、山頂里、忠義里、永芳里、義和里、溪寮里、江山里、中興里、光武里、會社里；大寮區前庄里、中庄里減壓供水。
台水公司表示，用戶可在停水前6小時完成儲水備用，停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久，造成馬達損壞，查詢電話1910。
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