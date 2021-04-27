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高雄玉荷包旱災農損嚴重 初報金額破3千萬

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁到大樹荔枝園勘查玉荷包荔枝著果率不佳情況，指示區公所與農業局從寬認定。圖／高雄市府提供
高雄市長陳其邁到大樹荔枝園勘查玉荷包荔枝著果率不佳情況，指示區公所與農業局從寬認定。圖／高雄市府提供

高雄是玉荷包荔枝最大產地，春雨稀少影響高雄旗山、大樹兩地荔枝著果情況，目前產區著果率只有三至五成。高市農業局初步統計，目前荔枝農損各區通報已有734公頃、農損3097萬6000元。

農委會主委陳吉仲昨日視察旗山荔枝農損，今天下午高雄市長陳其邁到大樹關心玉荷包生長情況。農業局初步調查，高雄荔枝總面積3000公頃，玉荷包占2400公頃，面積全台最多，年初低溫，開花率約8至9成，受持續乾旱及酸雨影響，目前產區著果率約3至5成，落果嚴重。

勘查玉荷包枝葉、結果及落果的情況後，針對農損部分，陳其邁指示區公所及農業局從寬認定，盼盡速完成災情確認，才能向中央爭取現金救助。

農業局表示，已邀集農改場及農糧署人員確認受損程度，並向中央爭取天然災害救助，中央尚未正式公告。

陳其邁 低溫 農委會

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