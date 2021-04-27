台日友好又一樁 屏東縣議會與鹿兒島議會簽友好合作備忘錄

受疫情影響，屏東縣政府曾募集醫療物資協助日本鹿兒島縣，因此搭起雙方議會友誼橋樑，屏東縣議會與日本鹿兒島縣議會今天下午透過視訊，於屏東縣政府舉辦簽署合作備忘錄儀式，並由駐日代表謝長廷見證；謝長廷也盼疫情早日結束，兩地更能加強情感與交流。

屏東縣議會台日友好議員聯盟會長、縣議員李香蘭表示，近年來屏東與日本交流頻繁，因此，議會成立了台日友好議員聯盟，和日本各城市議會間進行交流。

李香蘭說，因物資捐贈促成友好關係，進而成立聯盟，已進行數次視訊交流，彼此分享當地觀光、文化及農業等，也讓日本議員認識台灣。

日本鹿兒島縣議員、台灣友好交流促進議員連盟會長鶴丸明人表示，透過視訊與屏東議會議員交換意見，不僅對台有進一步認識，也發現兩縣有諸多共同之處，在這次疫情影響下，深刻體認雙方交流的重要性。