台日友好又一樁 屏東縣議會與鹿兒島議會簽友好合作備忘錄
受疫情影響，屏東縣政府曾募集醫療物資協助日本鹿兒島縣，因此搭起雙方議會友誼橋樑，屏東縣議會與日本鹿兒島縣議會今天下午透過視訊，於屏東縣政府舉辦簽署合作備忘錄儀式，並由駐日代表謝長廷見證；謝長廷也盼疫情早日結束，兩地更能加強情感與交流。
屏東縣議會台日友好議員聯盟會長、縣議員李香蘭表示，近年來屏東與日本交流頻繁，因此，議會成立了台日友好議員聯盟，和日本各城市議會間進行交流。
李香蘭說，因物資捐贈促成友好關係，進而成立聯盟，已進行數次視訊交流，彼此分享當地觀光、文化及農業等，也讓日本議員認識台灣。
日本鹿兒島縣議員、台灣友好交流促進議員連盟會長鶴丸明人表示，透過視訊與屏東議會議員交換意見，不僅對台有進一步認識，也發現兩縣有諸多共同之處，在這次疫情影響下，深刻體認雙方交流的重要性。
見證簽署儀式的謝長廷表示，屏東和鹿兒島兩縣的人文風情、漁特產相近，都擁有豐富的農特產，且在疫情期間，屏東將醫療物資捐贈鹿兒島，發揮互助精神，也期待雙方能進一步展開友好交流。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言