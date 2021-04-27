屏東、鹿兒島議員簽合作備忘錄 交流文教藝術

屏東縣議會台日友好議員聯盟、日本鹿兒島縣議會與台灣友好交流促進議員連盟，今天在屏東縣政府以視訊方式簽合作備忘錄，未來雙方將在文化、藝術及教育等協助推廣交流合作。

簽署儀式由屏東縣議會台日友好議員聯盟會長李香蘭、鹿兒島縣議會與台灣友好交流促進議員連盟會長鶴丸明人視訊簽署，邀台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷見證。

屏東縣政府去年5月得知遠嫁到鹿兒島的屏東縣民求助，當地亟需新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫物資，屏東縣長潘孟安立即指示縣府團隊募集醫療物資寄到當地雪中送炭，不只鹿兒島感動，也搭起雙方議會友誼橋梁。

李香蘭表示，近年屏東與日本交流頻繁，議會成立台日友好議員聯盟，和日本各城市議會交流，屏東捐物資到鹿兒島後，2議會間數次視訊交流，分享彼此觀光、文化及農業等，希望疫情結束後互相拜會，強化彼此議會間感情。

謝長廷在視訊中表示，屏東和鹿兒島人文風情、漁特產相近，都有豐富農特產，且疫情期間屏東捐贈醫療物資到鹿兒島，發揮互助精神，期待雙方進一步展開友好交流。

屏縣府表示，鹿兒島主要產業以農畜牧為主，黑豬、黑牛世界聞名，和屏東產業類型相近，捐贈防疫物資契機也開啟鹿兒島與屏東交流。

縣府說，除鹿兒島，縣府也陸續捐贈美國、秘魯及巴西等國物資，期許在疫情嚴峻情勢下，透過屏東力量讓「世界好好」、讓國際看見「屏東好好」。