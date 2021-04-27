東港區迎王祭典 青年軍單車環島號召遊子回家迎王

屏東東港地區3年1 科辛丑正科迎王平安祭典今年10月登場，一群青年計畫5月間以7天單車環島，號召屏東遊子回家迎王，縣長潘孟安說，「如果縣政沒有這麼忙，真想跟著一起騎！」

屏東東港地區3年1科辛丑正科迎王平安祭典今年10月登場，從琉球鄉三隆宮、東港鎮東隆宮、南州鄉溪洲代天府依序舉辦，其中，傳承300多年的東港迎王平安祭典民國99年由國家列入重要民俗無形文化資產，每科都吸引數以萬計信徒及民眾參加。

對沿海子弟來說，迎王盛典神聖且重要，大鵬灣產業聯盟總幹事徐鳴懋6年前曾騎單車環島宣傳迎王，今年再次發起行動，包括東港、小琉球、南州等地有12人響應，將在5月展開，全程騎7天。

12人這幾天進行單車體力訓練，今天從東港騎到屏東縣政府，與潘孟安擊掌加油，看到年輕人組隊單車環島號召迎王，如此用心傳承文化，潘孟安感動地說，「如果縣政沒有這麼繁忙，真想跟著一起騎！」

潘孟安表示，迎王不只是宗教信仰，對在地的孩子來說，就算旅外工作，迎王期間無論如何也要回來迎王，與家人團圓，有些在遠洋作業的船長、船員甚至會不惜千里趕回來，感謝王爺的庇佑讓他們在外工作得以平安、豐收。

徐鳴懋說，他們更希望打造「屏東迎王」品牌，雖然迎王3年1科舉辦，但規模、祭儀隆重盛大，馳名中外，如果能號召更多人體驗迎王的感動，日後一提到迎王，就知道來屏東。

「回家迎王單車環島行動」預計5月16日從東港出發，經台東、花蓮、宜蘭、台北、桃園、新竹、台中、雲林、嘉義、台南、高雄等縣市，5月22日返回東港。

3間廟宇的迎王日期分別為琉球三隆宮10月8日至14日、東港東隆宮10月24日至31日、南州溪州代天府11月17日至22日。