國境之西澎湖花嶼島 消防救災救護自己來

國境最西端的澎湖花嶼島，消防局在島上新建的消防分隊廳舍今天落成，未來全力執行島上救災救護工作，更是花嶼島最為顯著的地標。

澎湖縣長賴峰偉今天率領府、會局處首長、議會副議長陳雙全等多名議員、義消與在地的民代等近100人前往主持花嶼消防分隊的落成，島上的花嶼國小師生載歌載舞來歡迎，登島貴賓比島上居民還多，熱鬧的場景，對花嶼島來說，過去是很少見的。

澎湖消防局表示，花嶼消防分隊的四樓建築廳舍，占地261平方公尺，民國108年5月動工，歷時近2年完工，總工程費新台幣2400萬元，是島上的新地標，提供消防人員與救災車輛進駐，就近執行救災救護等工作，對島民生命財產更進一步保障。

消防局表示，澎湖離島居住人口眾多，在保障離島居民生命財產安全下，除了在本島興建完成消防分隊廳舍外，96年亦逐年在大倉、桶盤、吉貝、員貝、鳥嶼、虎井、將軍與花嶼等8個分隊完成廳舍新建，解決人員與設備等問題。