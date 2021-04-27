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藍眼淚季來臨 馬祖實施路燈夜間管制

中央社 / 連江縣27日電

馬祖藍眼淚季來臨，連江縣各鄉公所為提升藍眼淚觀賞品質，陸續實施夜間關路燈措施，欣賞藍眼淚美景時，也能降低光害，響應低碳生活。

北竿鄉自昨夜起配合藍眼淚觀光季，開始實施路燈夜間管制，並為發展觀光，制定路燈配合藍眼淚關燈通報機制，在安全情形下在后澳村、馬鼻灣等藍眼淚好發路段熄燈，發展馬祖低光害的生態旅遊，讓馬祖夜間觀光面相更加多元。

南竿鄉則在4月9日起率先起跑配合夜間藍眼淚，介壽、復興、梅石、仁愛村部份區段路燈實施夜間或全天關燈措施。

北竿鄉長陳如嵐今天表示，地方進入藍眼淚季，藍眼淚景象出現頻率，因應地方情形啟動路燈管制措施，並依據潮汐、環境藍眼淚出沒地點差異，發展關燈通報機制，配合熄燈減碳，北竿鄉未來也會為發展暗空公園計畫，對地方燈具、燈光色溫等進行規範，推動馬祖低光害的觀星與生態旅遊等多元發展。

北竿鄉公所呼籲，夜間體驗踩星沙及觀賞藍眼淚請注意自身安全，結伴同行安全更有保障，鄉公所感謝居民因應觀光發展，配合熄燈措施讓馬祖夜間觀光體驗更加多元，在照明減弱情形下，車輛務必減速慢行，也請居民、遊客夜間行走注意安全。

藍眼淚 馬祖 生態旅遊

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