史前文物寶藏重見天日 鵝鑾鼻公園新賣店復工有變數

墾丁國家公園鵝鑾鼻公園是招牌景點，因賣店建築老舊有安全隱憂，墾管處斥資1.1億元改建現代化綠建築，包商施工卻意外發現史前貝殼工具和石棺，墾管處亦喜亦憂，喜的是史前文化寶藏得以重見天日，憂的是踩到「文資地雷」工程延宕近4年，還再花3000多萬元委外調查研究；清華大學為期2年的考古調查將在本月底結束，但原工程能否復工，仍是未知數。

鵝鑾鼻公園擁有世界唯一的武裝燈塔，當地31間正式賣店、40間臨時賣店，因外觀老舊，還有海砂屋的結構安全隱憂，墾管處規畫打造整合賣店、管理站的大型地景建築，包商施工前曾鑽探多點調查，周邊地底淺層未發現史蹟殘骸，未料施工時卻挖到人類遺骨和石棺，墾管處依文化資產保存法報停工，連續2年委託清華大學人類學系考古團隊調查研究。

墾丁國家公園已有墾丁和鵝鑾鼻2個受保護的史前遺址，墾丁遺址位於石牛溪東畔，距今4000年歷史，遺物包括新石器時代的細繩紋陶器，鵝鑾鼻遺址位於鵝鑾鼻燈塔西北面緩坡上，文物代表舊石器時代的先陶文化和新石器時代的細繩紋陶文化，距今約5000至6000年；墾丁新賣店基地發現的史前文物，除了史前人類遺骸和多具石棺，還有大量貝殼工具出土，推測也是加工基地，和鵝鑾鼻遺址時代相近。

長達2年的考古調查本月底結束，清大下月將提向墾管處和縣文化資產保存所提調查報告並聽取意見，攤商莫不希望盡快結束調查復工，早日遷至新賣店；攤商抱怨，新賣場2017年底動工後，包商用鐵籬大面積圍住施工基地，賣店出入不便又影響景觀，原定前年完工，近幾年遊客暴跌，生意已經夠慘了，沒想到又踩到「文資地雷」被迫停工，生意如雪上加霜。

「原工程因史前文物出土將『歸零』思考！」墾管處長許亞儒，鵝鑾鼻賣店基地出土的史前文物相當豐富，主要在舊管理站周邊淺層地，都是國家珍貴的文化寶藏；文資委會若認為有擴大挖掘調查或現地保存的必要性，新賣店工程將重新設計，有安全疑慮的舊賣店另設法現地強化和美化。