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把長輩當父母 楊氏金鷹獲選全國模範移工

中央社 / 屏東縣27日電

屏東縣政府今天舉辦五一勞動節模範勞工暨優秀移工及雇主頒獎，來自越南的看護工楊氏金鷹獲選全國模範移工，她積極投入長照技能學習，把長輩當父母，獲得縣府的肯定和推薦。

今年43歲的楊氏金鷹很高興自己能在台灣獲得表揚，她表示，2014年12月來台時，家裡還沒有蓋自己的房子，她把大部分薪水都寄回家，如今房子蓋好，老大大學畢業有了工作，她要再繼續工作6年，讓老二、老三完成學業。

楊氏金鷹在越南的家務農，來台前是家庭主婦，在越南的生活就是照顧小孩、忙家務及下田農耕，育有3名子女，老大23歲，老二、老三分別是15歲、9歲。

楊氏金鷹剛來台灣時，不會說中文，靠著比手畫腳跟資深外籍照服員的翻譯，跟長照機構的長輩們互動，現在中文聽、說都精通，並協助翻譯教導新進外籍照服員說中文、講台語。

楊氏金鷹說，因為在屏東工作，覺得台灣的水果好吃又甜香，而且台灣治安、醫療很好，健保制度和防疫都做得很好，她希望能在台灣工作滿12年。

楊氏金鷹服務於屏東縣潮州鎮長生老人長期照顧中心，中心主任陳玉枝表示，住民最需要的服務是陪伴，如鼓勵運動、陪伴戶外散步、一起吃飯、協助社工員辦理各項活動等，楊氏金鷹紮實學習照顧技能，完成多項專業訓練，並實際運用在實務工作上，把長輩當成自己的父母，相當優秀。

縣政府今天表揚模範勞工82名、身障模範勞工7名、優秀外籍勞工28名及優秀外籍勞工雇主6家事業單位。

縣長潘孟安感謝所有不分國籍的勞工，共同在台灣這片土地努力，他表示，縣府也整合縣內超過50家商店、旅宿和旅遊景點，勞動節前後提供勞工優惠活動，讓大家趁著假期好好放鬆。

屏東縣政府 越南

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