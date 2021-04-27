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屏東縣府表揚110名優秀勞工、移工 祭出優惠體恤勞工
屏東縣政府今天上午舉辦年度五一勞動節模範勞工暨優秀移工及雇主頒獎活動，由屏東縣長潘孟安親自頒獎。今年共82名模範勞工、28名優秀移工、6家雇主事業單位獲獎。潘孟安說，勞工是推動經濟發展與社會進步的重要動力，更允諾會積極協助各事業單位持續改善工作環境。
縣府統計，縣內約有1萬5千多名移工，投身各行各業與屏東人一同打拼。本次活動分別表揚，15名印尼籍、8名越南籍及5名菲律賓籍移工，同時評選出6家事業單位優秀移工雇主。
本次表揚，共有82名模範勞工、28名優秀移工6家雇主事業單位獲獎。這次移工獲獎人數較以往多，今年因疫情的緣故，獲表揚的移工親友雖未能來台共享殊榮，但潘孟安仍特別感謝，這群飄洋過海來屏東一同打拼的移工朋友，也欽佩他們能克服環境適應困難，在職場上盡心盡力。
潘孟安表示，勞工是推動經濟發展與社會進步的重要動力，企業與勞工的關係，如同「鳥之雙翼，車之雙軸」，勞工是企業推動、社會進步發展的象徵，同時感謝所有勞工、移工及雇主，為台灣經濟發展貢獻心力。
潘孟安提醒，勞工朋友除認真工作，更需要注意職場安全與自身健康，同時允諾，會積極協助各事業單位持續改善工作環境。
本次活動，縣府勞動暨青年發展處也結合在地商家共同推出五一勞動節優惠方案，計有超過50家商店、旅遊景點、休閒農場、飯店及民宿業者，提供優惠專案活動，讓勞工朋友可趁假期適時放鬆身心。
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