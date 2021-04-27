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五福公園、南和游泳池將消失？ 議員爆恐將變建地
高雄市議員黃紹庭今質詢指出，苓雅區五福公園是市中心重要的公園綠帶，緊鄰的南和游泳池也是市民主要休閒去處，但傳公園和泳池將變成建地，泳池甚至傳6月就要關門，要求市府保留綠地、拒絕財團。工務、都發局均表示，不會核准變更。
黃紹庭說，五福公園和南和泳池傳出最近要變成建地，但五福公園是市中心重要的公園綠帶，泳池也是許多市民的休閒去處，市府應阻止讓綠地變建地。
工務局長蘇志勳說，該地是私人土地，市府沒有徵收，早期有獎勵做公共設施的辦法，地主因此來申請做為公園和游泳池，民國67年核准，若未來要變更，也要經過程序才能改變用途。
黃紹庭詢問地主是否有提出納入通盤檢討？養工處長林志東表示，有來申請通盤檢討，都發局也有收到公文。黃紹庭說，未來五福公園的命運，恐怕就是解除獎勵投資、恢復公保地後，再被申請都計變更，讓公園綠地變建地，屆時財團獲利，市民卻失去綠地。
蘇志勳表示，會持續現狀，跟都發協調維持現有公園、游泳池的狀況來使用，沒有同意變更，都發局長楊欽富也表示，沒有許可變更。
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