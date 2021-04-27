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「離岸工程中心」動工 打造首座國家級模擬實海場域
興達港「海洋科技產業創新專區」是台灣離岸風電發展的重要基地，繼年初的「海洋科技工程人才培訓及認證中心」、「海洋科技產業創新研發中心」啟用後，最後一塊拼圖「離岸工程中心」今天動工，預計112年完工，建構國家級模擬實海場域場地。
今天上午，經濟部主秘陳怡鈴擔任主祭官，率高雄市長陳其邁、金屬中心執行長林秋豐等人祭拜動土。林秋豐指出，海洋科技產業創新專區是前瞻基礎建設計畫綠能建設，「離岸工程中心」將興建國內首座可模擬實海域的深水池，長度36米、寬度30米，深度為0至10米可停動式，具備造波、造流及造風設備，未來提供多元產業服務，成為亞太海事人才培訓中心。
陳其邁表示，蔡英文總統上任時宣示，2025年綠能發電要達20％，當時很多外商不看好台灣，經過大家努力，現在來看已經不是一件不可能的任務，而是具體可行；離岸風電在綠電中很重要，海科具備三大中心，發展速度很快，其中兩大中心已經落成，離岸工程中心是最後一塊拼圖，再加上海委會總部設在高雄，在亞洲地區來說，高雄無疑是海洋科學研究或發展的重要樞紐地帶。
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