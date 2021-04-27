為讓家人過好生活 她飄洋過海來台打拼 獲全國模範移工

來台從事6年社福工作的越南籍楊氏金鷹，克服語言障礙，努力學習，今年除獲屏東縣政府優秀移工表揚，更在縣府勞動暨青年發展處推薦後，成為勞動部全國模範移工，將於4月30日前往總統府接受表揚。楊氏金鷹說，感謝台灣人的善良，讓她能從工作中學習，更獲得肯定。

獲表揚的楊氏金鷹（43歲）來自越南榮福省，出生於農村家庭，結婚後，除幫忙家中農忙，還要照顧3個小孩，為了讓家人過更好的生活，2014年楊飄揚過海來台從事社福工作。

楊氏金鷹曾因語言不通，未受過專業照服訓練，吃了不少苦也經常受挫，但楊仍不氣餒努力學習，從語言不通，皆須靠翻譯協助，到現在已能自在談吐，還能教導新進的照服員。

楊氏金鷹來台每月領約3萬元工資，但她省吃儉用，每個月幾乎寄回一半以上的薪水回家。

楊氏在越南的老家，也因他工作節儉勤奮，生活改善許多，近期家中長子也順利畢業出社會工作，儘管來台6年，她仍會因為想家人、小孩默默流下思念的淚水。楊氏說，只要能讓家人過上好生活，讓孩子都能順利畢業找到工作，再辛苦也值得。

憑著自身的努力，楊氏金鷹在2020年獲屏東縣政府優秀移工選拔優秀機構看護工獎，今年受縣府勞動暨青年發展處推薦，成為勞動部全國模範移工，也將前往總統府接受表揚。

談到台灣，楊氏說，越南與台灣文化相近，融入生活並不困難，也會推薦同鄉人一同來台打拼。他還說，台灣醫療先進，防疫也做得好，才能安然的工作。

能夠獲獎，楊氏金鷹開心地說，自己很幸運，也感謝台灣人的善良，讓她能從工作中學習，更獲得肯定。