馬祖旺季跳島人潮多 推線上航線訂票系統分流

馬祖通往各島際交通船共5航線18班次，今年正式啟用跳島航線訂票系統，因應旅遊旺季人潮多，購票票種類型多，連江縣交旅局呼籲民眾提前線上購票，透過分流取票提升便利性。

馬祖旅遊旺季遊客多，根據南竿航空站110年第一季統計資料顯示，今年1至3月客運量達6萬928人次。依據馬祖群島地域特性，許多遊客、居民都有搭船跳島需求，避免旅遊人潮眾多耗時，各島航線船班可採線上提前購置船票。船班購票櫃台、交旅局呼籲多採用機器、網路購票，避免現場人流過大影響購票時間。

根據連江縣交通旅遊局資料統計，馬祖海上交通訂位購票系統自107年正式啟用，約78萬人次使用系統，利用網路線上訂位約18萬人次，佔系統使用率2.3成，購票自助報到機取票約13萬人次，佔系統使用率約1.7成。

今年1月起南竿與北竿航線正式上線，目前共有基隆往返南竿、東引航線、南竿與東引航線、南竿與莒光航線，以及南竿與北竿航線、南竿與大坵島航線，共5條航線可透用「馬祖海上交通訂位購票系統」網頁服務購票，持續提升遊客使用便利性。

南北竿售票人員提醒，因馬祖天候交通因素不穩定，遊客可抵達馬祖後多利用線上訂票系統購票，搭船前再前往碼頭服務櫃檯、機台取票，透過線上系統可事前了解各船班次及搭乘人數、加班船時間，讓旅客的旅遊交通管理更便捷。