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澎湖微型動物園 首批嬌客孔雀進駐園區

中央社 / 澎湖縣27日電

澎湖縣政府計畫在澎湖休憩園區闢建微型動物園，第一批嬌客6隻孔雀，今天由金門運抵，目前暫時安置在園區中，5月底將對外開放。

金門縣政府所贈送的6隻孔雀，其中有4雄2雌，每隻約20公分高，今天由金門水試所專船，航行近10小時運抵馬公第三漁港，農漁局保育科人員在完成相關檢查等程序後，在休憩園區安置時，隔離一個月來觀察。

在安置孔雀時，其中2隻雌孔雀趁隙落跑，農漁局人員還正全力搜尋中，也希望利用雄孔雀的叫聲來引找雌孔雀現身回巢。

澎湖農漁局長胡流宗表示，澎湖早年在林投公園內，設置有座小型的動物園，飼養孔雀、獼猴、梅花鹿等，當時是澎湖縣內各學校戶外教學或遠足的首選，情侶約會郊遊散步的景點之一，是50年代澎湖人共同的回憶。

由於澎湖沒有動物園，縣議員陳海山爭取在澎湖休憩園區設置一座微型動物園，縣長賴峰偉在去年9月視園區時拍板定案，微型動物園占地2公頃，目前已大致完成。

農漁局表示，澎湖微型動物園，除了孔雀外，近期還將陸續引進陸龜、兔子、麝香豬、松鼠等，並設置救傷醫療區，收容受傷禽鳥，作為保育教學場所，預定在5月對外開放。

澎湖 動物園 金門

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