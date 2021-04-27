海委會驗證中心搶進興達港 陳其邁：不能影響招商

興達港造船廠及遊艇碼頭BOT案明天將辦招商說明會，招商會前夕爆發「工13」用地搶地風波，海委會國家海洋研究院有意進駐使用，恐影響廠商進駐意願。高雄市長陳其邁表示，高市府已經展開協商，以不影響BOT招商為前提，希望圓滿解決。

「漁船修造船廠及遊艇碼頭BOT案」明天下午在國賓飯店舉辦招商說明會，立委邱志偉23日在臉書批評說，海洋局「興達漁港民間自提漁船修造船廠及遊艇碼頭BOT案」與海委會「國家船模實驗室多功能水槽建置計畫」，均將興達港「工13」用地納入規畫，用地衝突導致興達港遠洋泊區後續規畫難以執行；海委會事前缺乏溝通，應盡速研擬替代方案，莫再一意孤行。

邱志偉認為，國產署在未事前徵詢高市府意見，將工13用地保留給海委會會毀棄早前與市府共同合作開發的承諾。

高雄市長陳其邁今天上午參加興達港海洋科技產業創新專區內的「離岸工程中心」動土儀式。陳其邁表示，工13用地有兩個部分，一個是原來的BOT計畫，以遊艇觀光及遊艇產業的BOT案標的，已經按照進度在走，希望說能夠如期招商，另一部分是國海院船舶驗證中心選地也在同一個地方。