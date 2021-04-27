高雄停車位不足議員提解方 市府：會評估

檢舉達人引發議論，也凸顯出停車位不足問題，高雄市議員吳益政今提出修正停車場設置獎勵、運用學校與公園設地下停車場等8個辦法，市府都發局、工務局表示願列入考慮。另市議員林于凱指斑馬線設計不良，工務局應與交通局加強溝通。

高雄市停車不足，吳益政今在議會質詢時說，市府鼓勵大眾運輸，但還是有個人運具需求，很多人罵檢舉達人，但也暴露了問題核心本質就是停車位不足，台北大眾運輸發達，也還是有停車問題，何況高雄大眾運輸還如此不足。

吳益政說，車輛占據道路停車、騎樓停車等，導致行人空間不足、自由車道也有限、公車專用道發展受限，因為停車都不夠了，也不可能發展公車專用道等。

吳益政提出8個解決停車問題的方案，包括修正停車場設置獎勵、運用學校與公園設地下停車場、高醫等大型醫院應鼓勵設置立體停車場、輕軌與捷運端點或連外節點設置多功能停車場等。

另鼓勵設置多功能智慧環保停車場、鼓勵科技自動化停車系統、地政局重劃區設置停車空間滿足區域停車及設置規畫共享運具停車空間。

高市都發局長楊欽富認為，8個方案很有前瞻性，都發局樂觀其成，如以前停車獎勵在地下室跟公共無關，若停獎可給公共使用、交給交通局，可達社會正義效果；未來都市計畫也思考路權重新分配，未來都市計畫針對公園、學校、醫院設置地下停車場，也會考慮進來。工務局長蘇志勳也說，針對議員建議，包括行人空間不足等，會在現有空間設法調控。

林于凱質詢指出，高雄有些斑馬線設計很有問題，斑馬線切齊路口，造成轉彎車沒有反應時間，看到行人就撞上了，真正標準人行道，應離路口一段距離。

林于凱說，人行道是工務局做的，在斑馬線對面設置無障礙坡道，斑馬線就會畫在那個位置，但工務局沒跟交通局做好溝通，等工務局完工後，交通局要做標線畫設時，已沒有改善機會。

林于凱要求道安會報道路審議不能只是形式，人行道施工時跟交通局多一點溝通，新設人行道坡度位置設計等，都要跟交通局做好事前溝通。