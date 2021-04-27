海洋專區離岸工程動土 陳其邁：奠基高雄海科樞紐

海洋科技產業創新專區離岸工程中心今天動土，高雄市長陳其邁指出，海洋專區3大中心落腳，高雄將會成為海洋科學及研究的樞紐，有助於在地就業，允提早捷運紅線延伸路網建設時程。

位在高雄市茄萣區的海洋科技產業創新專區離岸工程中心上午舉行動土儀式，經濟部主任秘書陳怡鈴、市長陳其邁及金屬工業研究發展中心董事長林仁益等人出席。陳其邁於致詞時指出，海洋科技產業創新園區離岸工程中心的動土，將奠基高雄市海洋產業發展成為重要的樞紐地位。

他表示，海洋專區開發之初受到質疑，但是相關單位朝目標努力，從法規及能源政策方面，終現成果。海洋專區包括：創新科技中心、海洋科技工程人才培訓及認證中心已經落成，離岸工程中心是最後一塊拼圖。

他說，政府大力發展離岸風電，這是2025非核家園建構計畫之一，要將綠電能量增加到20%的比例；這是很重要基礎建設工程，尤其在離岸風電，這裡是最完整的產業聚落，未來搭配海洋科技產業、5G AIoT產業，及高雄橋頭科學園區，會是高雄產業發展的3大重鎮。

陳怡鈴指出，離岸工程中心是海洋專區建設的最後一塊拼圖，代表離岸風電產業政策上有配套及未來的發展能量，盼居亞太中心的重要位置。

相關綠能建設，中央積極推動前瞻基礎建設計畫項下的綠能建設，106年核定於興達港設置「海洋科技產業創新專區」，一期工程已於今年1月啟用，二期工程「離岸工程中心」為海洋工程技術發展關鍵設施，規劃建置長36米、寬30米、深度零至10米可調的深水池，具備模擬實海域的風、波、流環境條件等。

今天的動土儀式由陳怡鈴、陳其邁、海洋局長張漢雄、經發局長廖泰翔等人一起見證首座國家級模擬實海域的建置。