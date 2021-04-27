季節限定！金門新鮮海帶即起開放訂購 賣完為止

金門的春季限定美味~海帶又來囉！金門縣水試所輔導漁民養殖海帶有成，即日起接受民眾電話訂購生鮮海帶，售價為3市斤100元，訂購請電洽陳太太（0965-705239）、或駱先生（0965-073779）。

金門縣水試所表示，海帶俗稱「長壽菜」，含有多種對人體健康有益的物質，具有豐富的鈣、碘、鐵、紅蘿蔔素、維他命Ｋ，及大量的維他命Ｂ群，且不含脂肪，比陸地蔬菜的營養價值還高。

雖然海帶營養價值很高，但也要提醒各位民眾，由於海帶含有富豐的鐵，所以在吃完海帶後，請暫時不要喝茶和吃酸澀的水果或果汁（茶含有鞣酸，酸澀水果含有植物酸），鞣酸和植物酸都會阻礙人體對鐵的吸收，所以建議吃完海帶後，暫時不要喝茶或食用酸澀的水果。

水試所指出，金門是國內最大的海帶產地，本縣養殖的海帶經由水試所輔導，保證純天然無添加或浸泡任何化學物，吃起來口感絕對與市面進口的不一樣，吃過的都說讚！

歡迎民眾踴躍購買海帶，用行動力挺漁民，支持本地產銷的優質海帶，訂購電話：駱先生（0965-073779）、或陳太太（0965-705239），也歡迎民眾或企業團體訂購。