高雄工安意外釀12死7傷 議員質疑工地巡檢表被廠商把持

今年以來高雄重大工安意外有10件，造成12死7人受傷，造成許多家庭一輩子的痛，時代力量高雄市議員林于凱指工地內部自主管理不足，宣示時力將成立工安揭弊小組，提供勞工安全的舉報缺失管道；林于凱並指工地巡檢表缺少監造人員欄位，質疑巡檢將被廠商把持，缺乏公正性。工務局表示，巡檢表會檢討是否加入監造人員簽署，主要還是希望業者自律，市府也會加強稽查。

林于凱今天在議會工務部門質詢時指出，副市長林欽榮近期召開的工地巡檢安全作業會議，會中有規定的「工地巡檢表」中，應檢附工地負責人、職安衛人員及「監造人員」的設施安全檢查簽章，但之後監造人員的簽章欄位，居然被改成「專任工程人員」。

林于凱說，巡檢表3個簽章角色裡，只有監造是外部人員，其他兩個是廠商指派人員，監造人員欄位取消後，導致3個簽章人員，都是廠商指派的狀況，原本應該擔任第三方公正的監造角色被消失，無法進行工地現場的監督跟把關。

林于凱表示，若工地巡檢表全部承造商自己派任人員填寫，難保會出現有缺失不敢如實填報的狀況，如果市府要落實工地安全的話，應該加入監造人員簽章。

工務局長蘇志勳表示，工地巡檢表是廠商自主檢查表的一種表單，會針對工地巡檢表重新進行討論，確認是否納入監造必須簽章；市府盼業者能夠自律，同時市府勞工局、衛生局、工務局也會加強工地稽查，公私合作，一起把工安做好。

建管處長江俊昌表示，因建築師公會有反映，建築法所規定的建築師的監造責任，並非涵括職安衛生，職安衛生法有職安衛生人員的負責事項，而監造人員權責是針對建築物主要構造設備部分負責監造，所以最後修正巡檢表。另市府也會針對高風險區塊，委託土木技師公會去做全面性的檢查。

但林于凱指出，職安衛人員只是對於營造工人本身的安全設施進行檢查，如果是牽涉到工地整體施工、結構安全的問題，只有監造人員建築師有辦法在現場要求改善。

林于凱並於會後開記者會宣布時代力量高雄黨部成立工安揭弊小組，檢舉專線（07）3809099，提供勞工安全的舉報管道，盼補足工地稽查能量不足部分。

林于凱說，市府再怎麼聯合稽查頻率都還是有限，如果工地不能做好自主管理，工安問題還是會發生，一定要從內部改造，才能確保工安被落實，揭弊小組也一定會確保勞工舉報的隱蔽性，不會讓公司知道。

中鋼集團企業工會理事長林明賢表示，從工會角度，除了職安、監造外，也應要有勞工的參與，畢竟實際作業是現場人員，應有勞工代表參與職安調查報告，而非由資方主導。