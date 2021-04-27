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汙水下水道終於要動工了！潮州民治溪整治有望

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東潮州民治溪上游綠溪近期發生，魚群集體死亡的現象，經潮州鎮公所會同屏東縣政府水利處協處，歷時2天清除2.8公噸的魚屍。圖／民眾提供
屏東潮州民治溪上游綠溪近期發生，魚群集體死亡的現象，經潮州鎮公所會同屏東縣政府水利處協處，歷時2天清除2.8公噸的魚屍。圖／民眾提供

屏東潮州民治溪上游段綠溪，近期發生魚群集體死亡的現象，經潮州鎮公所會同屏東縣政府水利處協處，歷時2天清除2.8公噸的魚屍；屏東縣政府環保局初估，漂浮性水生植物增生，導致溶氧量降低造成，但綠溪段近3年常發生魚群集體死亡，因此，有居民質疑，是溪水受汙染所致，對於長年水汙染問題也再掀討論。

鎮公所指出，綠溪位於民治溪上游，河川穿過潮州鎮人口集中區域，許多民生汙水幾乎直接排入溪內，因此，多年來只能以每年例行性的河川清淤工程「整理河畔」，難以「整治河川」。

近期為阻絕汙水排入，縣府於2017年8月完成規畫，獲得內政部定案的潮州汙水下水道計畫，第一期施工區包括鎮內中正路、新生路、中山路、民治路、愛河路、萬年路、五福路、中洲路、光春路等路段。

屏東縣政府水利處指出，第一期施工區域，主要位於潮州鎮都市計畫區內，如永春里、蓬萊里、新榮里、新生里及三和里等區域，面積約為85公頃，約占全期計畫514公頃的16.35%。

另外，除河川整治，鎮公所也委託學界，針對台糖租賃用於垃圾掩埋場的土地，為附近的土壤及水質進行檢驗，檢驗項目包括有害物質及重金屬等檢測，多年來檢測結果都在無害及有效控制範圍內，此外，為讓居民安心，鎮公所也開放閱覽相關報告書。

潮州鎮公所每年執行例行性的河川清淤工程來整理民治溪河畔。圖／潮州鎮公所提供
潮州鎮公所每年執行例行性的河川清淤工程來整理民治溪河畔。圖／潮州鎮公所提供
屏東潮州民治溪上游綠溪近期發生，魚群集體死亡的現象，經潮州鎮公所會同屏東縣政府水利處協處，歷時2天清除2.8公噸的魚屍。圖／民眾提供
屏東潮州民治溪上游綠溪近期發生，魚群集體死亡的現象，經潮州鎮公所會同屏東縣政府水利處協處，歷時2天清除2.8公噸的魚屍。圖／民眾提供
潮州鎮公所每年執行例行性的河川清淤工程來整理民治溪河畔。圖／潮州鎮公所提供
潮州鎮公所每年執行例行性的河川清淤工程來整理民治溪河畔。圖／潮州鎮公所提供

屏東縣政府 愛河 內政部

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