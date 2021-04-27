高雄玉荷包著果率低 農民憂收成
高雄市大樹、旗山等區種植玉荷包荔枝面積約3000公頃，但受到乾旱及清明節時局部降雨的影響，著果不佳；尤其旗山一帶著果率甚至低約1至2成，加上乾旱，恐影響收成。
高市府農業局長張清榮今天指出，旗山區玉荷包著果率約1至2成的主因是清明節有2波的毛毛雨，研判酸雨是造成落果的原因，再者持續乾旱，果樹吸不到水分，結果情形不佳。
張清榮指出，農業局會持續關注農損情形，協助爭取中央給予災損補助。
高雄市有約3000公頃的玉荷包種植面積，大樹區約1800公頃最多，其次是旗山區約500公頃，另外杉林及內門也有種植，年產值約新台幣10億元。
高雄市玉荷包種植面積廣大且優質多汁；但是今年受到乾旱及開花時節降雨的影響，著果率不佳。
芳境合作社理事主席許倫肇接受中央社電話採訪指出，他種植位在旗山區的玉荷包著果率不及2成，種植在大樹區的玉荷包結果率4成多；主要是受到乾旱及月初微雨傷害所致，另外荔枝細娥蟲害也侵襲果樹，綜合災損造成結果欠佳。
他表示，目前農民只能顧好已經結果的玉荷包，盼減少成長期的落果，才能確保5月下旬採收。
玉荷包採收期約自5月25日至6月10日。
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