鼓勵首購族定居屏東 房貸利率調降同公務人員
為鼓勵首購族購屋定居屏東，屏東縣政府與全國農業金庫銀行共同推動「買厝住屏東，縣府挺起家」房貸優惠專案，屏府表示，今年5月起房貸利率調降等同公務人員利率。
屏東縣長潘孟安表示，屏府自民國108年3月與「全國農業金庫銀行」共同推動「買厝住屏東，縣府挺起家」房貸優惠專案，協助想購屋的青年，以現有自備款額度，提早購得人生第一間房屋，實現成家立業的第一步。
潘孟安表示，這個專案開辦至今成效良好，縣府向全國農業金庫銀行爭取自今年5月1日起調降房貸利率等同公務人員利率，減輕縣民的貸款利息負擔。
城鄉發展處長李怡德表示，「買厝住屏東，縣府挺起家」專案針對年滿20歲、未滿50歲的首次購屋縣民，房貸年息自110年5月1日起調降為1.31%，另外提供固定利率1.29%的消費性貸款，供縣民購屋裝潢、家電設備等使用，以降低資金需求壓力，實現工作在屏東、住在屏東的夢想。
縣府表示，相關受理注意事項、條件請直接洽全國農業金庫高雄分行辦理或至屏府府城鄉發展處洽詢。
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