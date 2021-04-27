大鵬灣帆船生活節30日登場 享受海灣慢活愜意生活

「2021大鵬灣帆船生活節」將於4月30日至5月9日在屏東大鵬灣濱灣碼頭熱鬧登場，除遊艇船聚、自駕及一日船長體驗、帆船競賽、屏東觀光圈市集，灣畔還有上百場精彩表演；為鼓勵遊客騎自行車遊大鵬灣，今天起至6月30日將騎車悠遊大鵬灣合照上傳個人臉書，並標記「#2021自行車旅遊年」公開發布後，洽遊客中心服務人員確認，即可兌換好禮。

鵬管處說，大鵬灣擁有特殊潟湖環境，風平浪靜適合水上遊憩活動，為期10天的大鵬灣帆船生活節，將運動結合食、宿、遊、購等觀光產業整合，活動包含259位帆船選手競技、105場精彩表演和40場以上遊艇自駕體驗、4場主題遊湖體驗、遊艇船聚等，總計5大主題130場的水域活動，並與東港返鄉青年團體合作，推出16條深具在地文化與觀光體驗特色遊程，讓民眾感受大鵬灣的海灣生活。

今年帆船生活節為擴大遊艇活動推廣，新增持有遊艇及動力小船駕駛執照人員遊艇自駕體驗，並針對遊艇玩家規畫遊艇船聚，沒有駕照者則可參加1日船長體驗，在專業教練帶領下，體驗重型帆船的升降帆操作、掌舵控制等操作；另有枋星豪華遊艇「輕奢出海」體驗，民眾搭上遊艇享受出海樂趣，或可體驗免費的SUP及獨木舟體驗。