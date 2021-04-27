樹人醫專通識藝文周關懷新住民 愛無國界聚焦多元文化

樹人醫護管理專科學校舉辦通識藝文周「愛無國界—越來越愛尼」，即日起至5月7日在該校多功能活動中心二樓策展中心展出。今年主題聚焦在新住民多元文化，有服飾展、文物展、文化講座、音樂競賽、特色表演、異國美食、藝術手作等系列活動，歡迎熱愛異國文化的民眾參觀。

開幕式由新住民二代的護理科學生穿著越南國服「奧黛」，以國語及越南語主持，高雄市新住民文創藝能協會越南新住民成員，帶來越南活潑輕快的舞曲「新年快樂」。校長郭啟東也穿上越南國服，他表示，樹人醫專長期重視營造友善校園，隨著新住民人口已為國內第二大族群，目前就讀樹人的新住民子女也不在少數，學校積極挹注各項資源，增強新住民子女學習資源，並辦理異國文化活動，擴大師生對世界的想像與視野，體驗不同文化的美，期望為師生營造多元文化友善的教育學習環境。

高雄市新住民文創藝能協會理事長陳琳鳳帶著師生，介紹每個展區，有越南日常生活的服飾區、文物區，還有師生最愛的越南點心品嘗區，現場有越南發糕、千層糕、春捲皮特色零嘴、羅望子蜜餞、芭蕉粽子等，還有出名的越南咖啡，大家對越南風味的點心讚不絕口。

現場手作藝術體驗是通識教育中心主任許芸菲大推的特色活動，除了手作黏土越南美食外，更邀請越南新住民示範製作越南傳統燈籠、印尼新住民示範製作手工粽子，而學生製作完成的作品都會擺在會場展示。另外「日央人兒世界舞團」及台南應用科大印尼舞蹈團，4月28日下午1點受邀學校國際會議廳演出，師生都很期待。