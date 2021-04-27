快訊

投資天母豪宅一天都沒住過 他2年慘賠1,142萬

藍寶堅尼休旅車疑自燃全毀 半小時內燒掉「千萬別墅」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

樹人醫專通識藝文周關懷新住民 愛無國界聚焦多元文化

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
樹人醫專師生品嘗越南美食。圖／樹人醫專提供
樹人醫專師生品嘗越南美食。圖／樹人醫專提供

樹人醫護管理專科學校舉辦通識藝文周「愛無國界—越來越愛尼」，即日起至5月7日在該校多功能活動中心二樓策展中心展出。今年主題聚焦在新住民多元文化，有服飾展、文物展、文化講座、音樂競賽、特色表演、異國美食、藝術手作等系列活動，歡迎熱愛異國文化的民眾參觀。

開幕式由新住民二代的護理科學生穿著越南國服「奧黛」，以國語及越南語主持，高雄市新住民文創藝能協會越南新住民成員，帶來越南活潑輕快的舞曲「新年快樂」。校長郭啟東也穿上越南國服，他表示，樹人醫專長期重視營造友善校園，隨著新住民人口已為國內第二大族群，目前就讀樹人的新住民子女也不在少數，學校積極挹注各項資源，增強新住民子女學習資源，並辦理異國文化活動，擴大師生對世界的想像與視野，體驗不同文化的美，期望為師生營造多元文化友善的教育學習環境。

高雄市新住民文創藝能協會理事長陳琳鳳帶著師生，介紹每個展區，有越南日常生活的服飾區、文物區，還有師生最愛的越南點心品嘗區，現場有越南發糕、千層糕、春捲皮特色零嘴、羅望子蜜餞、芭蕉粽子等，還有出名的越南咖啡，大家對越南風味的點心讚不絕口。

現場手作藝術體驗是通識教育中心主任許芸菲大推的特色活動，除了手作黏土越南美食外，更邀請越南新住民示範製作越南傳統燈籠、印尼新住民示範製作手工粽子，而學生製作完成的作品都會擺在會場展示。另外「日央人兒世界舞團」及台南應用科大印尼舞蹈團，4月28日下午1點受邀學校國際會議廳演出，師生都很期待。

許芸菲表示，通識教育中心每年都會舉辦各式主題的藝文周，期望透過活動的展示及體驗，可以多元且多面地強化學生的人文素養與國際視野。觀展學生說，自己本身雖沒有新住民背景，但現場聽到的歷史文化跟品嘗到的越南特色美食後，激起自己對越南這個國家的好奇心及興趣，希望有一天能真的去越南走走看看。越南籍的護理科學生說，對這些展示品及美食很熟悉，很高興看到其他同學們對越南文化或食物的喜愛與熱情。

藝文周展區陳列的越南文物，學生覺得很有趣。圖／樹人醫專提供
藝文周展區陳列的越南文物，學生覺得很有趣。圖／樹人醫專提供
樹人醫護管理專科學校舉辦通識藝文周「愛無國界—越來越愛尼」，即日起至5月7日在多功能活動中心二樓策展中心展出。圖／樹人醫專提供
樹人醫護管理專科學校舉辦通識藝文周「愛無國界—越來越愛尼」，即日起至5月7日在多功能活動中心二樓策展中心展出。圖／樹人醫專提供
樹人醫專師生品嘗越南美食。圖／樹人醫專提供
樹人醫專師生品嘗越南美食。圖／樹人醫專提供

越南 新住民

延伸閱讀

中國防長訪越南 越方稱「不會跟風反中」

印尼新住民媽媽煮麵高手 迷上唱歌帶子女到處參賽獲獎

汐止興福社區關懷據點揭牌 新住民帶長輩樂活

越南大起！謝金河曝富邦00885上市大溢價、搶購的真相

相關新聞

林園鳳芸宮媽祖海巡行前關水僊王 今年媽祖應允搭這艘

四年一科的「高雄林園鳳芸宮媽祖海巡」，今年首次進高雄港愛河灣駐駕祈福。鳳芸宮以跋桮的方式決定護送神明的船隻，今年選出載送...

樹人醫專通識藝文周關懷新住民 愛無國界聚焦多元文化

樹人醫護管理專科學校舉辦通識藝文周「愛無國界—越來越愛尼」，即日起至5月7日在該校多功能活動中心二樓策展中心展出。今年主...

高雄台鐵東宿舍區都更案變調？

台鐵新高雄車站工程邁入尾聲，商圈企盼新氣象新商機，台鐵東宿舍區都更案傳建商有意規畫為全齡宅，與市府擘畫以商業為主「城中經...

水利署推在地滯洪 獎勵農地「種水」

為補注地下水與減緩洪水進入溪流時間，水利署第七河川局推動「在地滯洪」，擇定美濃溪上游3.1公頃農地加高田埂蓄洪，農民可獲...

屏東編撰客家本位教材 下學年實施

屏東縣編撰全國首套以客家文化為主體的國小客家本位補充教材，國語、社會科1至6年級教材，預計今年7月底前完成，110學年度...

影／前鎮漁港改造投入60億 地方盼捷運黃線末站延伸助發展

立法院經濟委員會今天到高雄區漁會，考察前鎮漁港改造計畫及招商進度暨捷運延伸至前鎮漁港座談會。行政院去年11月正式核定前鎮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。