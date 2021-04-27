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林園鳳芸宮媽祖海巡行前關水僊王 今年媽祖應允搭這艘

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
四年一科林園鳳芸宮媽祖海巡，高市府共襄盛舉為高雄、也為台灣祈福。圖／高市府提供
四年一科林園鳳芸宮媽祖海巡，高市府共襄盛舉為高雄、也為台灣祈福。圖／高市府提供

四年一科的「高雄林園鳳芸宮媽祖海巡」，今年首次進高雄港愛河灣駐駕祈福。鳳芸宮以跋桮的方式決定護送神明的船隻，今年選出載送天上聖母與眾神的「公船」是福昌3號。廟方在海巡活動前一天會透過「關水僊王」儀式，召請水僊尊王回來坐鎮指揮。「跋公船」和「關水僊王」都是特殊的高雄市定民俗活動。

高雄市歷史博物館表示，林園鳳芸宮媽祖海上巡香開始前，會先進行「跋公船」活動，以跋桮（擲筊）的方式決定護送神明的船隻，因為被媽祖和眾神選上的船長，漁獲都會大豐收，所以吸引不少船長來跋桮。今年已選出載送天上聖母與眾神的「公船」，天上聖母將搭乘黃船長的福昌3號。黃船長擲出3個聖筊，得到媽祖的應允。

另外由福春號王船長載送水僊尊王，並擔任開路鼓；溫府千歲由新瀚陽號陳船長載送；福益7號吳船長獲載送葛府千歲機會；何府千歲選擇福益6號張船長。海巡前，參與船隻會以鮮花、LED燈、萬國旗、綵球等裝飾，展現煥然一新的氣象，熱鬧非凡。

高雄科技大學文化創意產業系教授謝貴文表示，遊牧民族逐水草而居，漁民也會逐魚群而居，舊時中芸漁民往北捕魚，看季節有時會將船寄安平港，捕到了魚就在靈濟殿前賣掉，久而久之兩地交流與信仰連結。

水僊尊王被民間視為水神或海神，掌管海面的大小事務，是海上工作者的守護神，平日多在海上雲遊。謝貴文表示，鳳芸宮媽祖海巡前一天，廟方會舉行「關水僊王」的儀式，召請大禹、伍子胥、屈原、李白、王勃等水僊尊王回來，出發時坐鎮媽祖海巡船隊的第一船。漁民會在海上放鞭炮，意欲驅趕海上無形冤親債主或不好的鬼靈，保佑漁民平安、漁貨豐收。

4月30日下午登船儀式後，在煙火、哨角聲的襯托下，五光十色的船隻，依序由中芸港出發，高雄市政府邀請在地藝陣與神轎當晚遶行高雄流行音樂中心海音館，祈求國泰民安、風調雨順，歡迎共襄盛舉，見證四年一科的媽祖海上巡香盛事。當晚媽姐駐駕在高雄港愛河灣，5月1日清晨出發到台南安平，徒步到靈濟宮會香。

全台媽祖信徒4月30日可到愛河灣參與「海巡媽」船隊風采，還可選擇5月1日搭乘台華輪隨海巡媽出巡。與陸巡不同，隨香民眾可從沿岸鞭炮聲、乘風破浪船隊，感受另一番媽祖護民的魅力。

4月30日林園鳳芸宮媽祖鑾駕與眾神五光十色的船隊，將首次駐駕高雄流行音樂中心戶外舞台。圖／高市府提供
4月30日林園鳳芸宮媽祖鑾駕與眾神五光十色的船隊，將首次駐駕高雄流行音樂中心戶外舞台。圖／高市府提供

媽祖 海巡 漁民

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