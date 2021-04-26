山區斷腿浪浪救不完 高市府：109年迄今搜20具山豬吊

動保團體今年營救逾20起山豬吊夾傷流浪貓狗案例，近日又救回斷腿小狗，甚至有當地小孩天真以為浪浪天生三條腿。高市動保處指出去年迄今搜出20具山豬吊，將密集搜查杜絕不法。

高雄市政府動物保護處下午回應，動保團體台灣動物緊急救援小組在六龜區救援一隻右前肢疑似遭捕獸鋏夾斷掌的小黃狗，經動保處人員與團體聯繫，目前犬隻已無生命危險，傷口也已由醫院治療處理，狀況穩定；但因小黃狗被發現時未見獸鋏，已先於通報地點查核宣導，並於公墓區主要出入口懸掛「禁用獸鋏山豬吊」紅布條。

動保處表示，民眾通報地點位於六龜區公墓區附近，地處偏僻，且鄰近區域並未設置監視器，已先請當地轄區警方加強巡邏，另動保處也持續聯合警察單位、保育團體及當地熱心民眾等，自去年迄今搜查六龜地區7次，並搜出20具山豬吊；此次通報地點附近也將列為重點熱區，密集派員前往搜查，以杜絕不法行為。

台灣動物緊急救援小組今天公布數據，今年還沒過完一半，卻已營救超過20起捕獸鋏或山豬吊致流浪貓狗斷腿重傷或死亡案例，推測未成功救援個案恐達百件。團體近日又從高雄六龜墳墓區救回一隻右前腿被捕獸鋏夾斷掌的小黃狗，小黃狗只能緊急送醫截肢，一輩子殘廢。

因當地流浪犬多是缺腿斷腳，一位媽媽竟告訴救援人員「自己小孩天真以為流浪狗天生本就只有三條腿」，也讓救援志工感嘆空有法條卻查緝困難，捕獸鋏到處都是，實在悲哀。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台指出，民國100年6月動物保護法有關捕獸鋏修法通過，明定非經中央主管機關許可，任何人不得製造、販賣、陳列或輸出入獸鋏，許多動保人士也以為「捕獸鋏這項恐怖殺戮工具將永遠消失台灣」。

倪京台說，近10年捕獸鋏夾傷動物案例並未減少，台灣動物緊急救援小組每月都接獲高雄山區民眾目擊貓狗及野生動物遭捕獸鋏或山豬吊斷腿案例；估計能救回並順利醫治的恐不到1成，光今年可能就有百隻犬貓死於捕獸鋏或山豬吊，呼籲政府更重視並積極查緝捕獸鋏與山豬吊。

動保處指出，動物保護法已明定禁止使用獸鋏及山豬吊，違反者處罰新台幣1萬5000元至7萬5000元，若是造成動物死亡或肢體嚴重殘缺，將移送司法機關偵辦，最高可處2年以下有期徒刑併科200萬元以下罰金。

動保處長葉坤松呼籲，如發現非法使用獸鋏或山豬吊情事，可立即向動保處或轄區警方檢舉，如經查證屬實並裁罰者，檢舉人將可獲得實收罰鍰金額20%檢舉獎金。