影／前鎮漁港改造投入60億 地方盼捷運黃線末站延伸助發展

立法院經濟委員會今天到高雄區漁會，考察前鎮漁港改造計畫及招商進度暨捷運延伸至前鎮漁港座談會。行政院去年11月正式核定前鎮漁港建設計畫專案計畫，農委會主委陳吉仲表示，中央全力支持60億元改造經費，和高雄市政府合作於明年底完工，打造台灣海產運銷樞紐及國際觀光魚市。高雄區漁會理事長謝龍隱等建議捷運黃線末站延伸至前鎮漁港，市府表示已納入市府整體路網檢討評估。

立法院經濟委員會召委賴瑞隆表示，前鎮漁港是國內最大遠洋漁業基地，年產值超過250億元，創造龐大商機及就業機會。過去因欠缺整體規劃及中央預算支持，港區設備老舊、空間規畫、動線及卸魚觀光功能不佳。過去五年多持續要求中央重視，邀集中央地方單位和漁會座談，提出漁港改造整體計畫，並獲行政院蘇貞昌院長支持。高雄市長陳其邁也表示力拚2022年底完工，成為產業、生產、消費、文化及休閒的亮點漁港。

陳吉仲指出，行政院2019年正式啟動前鎮漁港專案計畫，院長蘇貞昌指示由中央統籌，農委會會同國發會、交通部及高雄市政府成立推動專案小組，定時檢討問題需求及進度，於去年11月正式核定將總預算追加至60億元。市府與高雄區漁會每月緊盯進度，硬體設備看起來大致都可以，除了交通方面還要再討論；軟體部分，正在針對整個物流中心的大樓進行招商，多功能中心因人權問題，要讓移工住起來很舒服。這是中央跨部會、也是中央與地方政府合作的案子，期待此案一定要超過日本的豐洲市場，變成台灣最有名的前鎮漁港。

高雄市副市長林欽榮表示，高雄市政府代辦計畫項目包含前鎮漁港既有魚市場整建工程2.84億元、高雄市漁民服務中心及高雄區漁會大樓外觀修繕工程3億元。預計7月完成工程發包，8月工程施工，明年底完工。旗津漁港深水碼頭整建工程，預計4月底提送漁業署、農委會審查。

「捷運黃線延伸至前鎮漁港，是漁港改造建設計畫的最後一哩！」高雄區漁會理事長謝龍隱及多位議員強調，捷運黃線延伸至前鎮漁港，可提升交通便利性，有利於潛在優質廠商進駐。高雄市捷運局指出，捷運黃線預計今年底完成綜合規畫評估、明年基本設計核定後發包動工，預計2028年完工。初步設計捷運黃線末站延伸至前鎮漁港2公里路程，目前納入市府整體路網檢討評估，已於去年底完成發包，並納入延伸前鎮漁港方案評估，預計2023年完成整體評估報告。