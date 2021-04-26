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桃色爭議？台新銀兩分行遭蛋洗、撒傳單 警追查中

高市向中央爭取2800萬元 投入六龜水患防治

中央社 / 高雄26日電

高雄市六龜區荖濃溪支流民國108年發生土石流，高雄市政府水利局今天表示，向中央爭取新台幣2800萬元，投入六龜區水患防治，要由上而下加強生命財產及交通安全。

民國108年8月，六龜區中興里台27線13.5K旁荖濃溪支流發生土石流，危害周邊農地、房舍及台27線安全。高雄市水利局今天表示，協調農委會林務局、水土保持局、交通部公路總局及水利署等部會爭取經費進行整治，兼顧水防安全及生態環境永續。

水利局表示，災後向水土保持局爭取1800萬元進行上游野溪治理，包括河道拓寬及護岸保護，去年4月17日開工，同年9月22日完工；而下游部分，配合公路總局進行台27線道路拓寬及過路箱涵改善，加大通洪斷面。

另外，水利局表示，同步爭取水利署應急工程1000萬元，辦理中小排水改善工程，將拓寬2倍渠道寬度，已於今年4月19日開工，預計今年8月完工。

水利局表示，整治工作涉及跨域整合，在中央資源投入下，如期如質進行整治，不僅鞏固農地及道路，也保障生命財產安全；考量生態保育及保水性，有利地下水補注、增加水資源涵養，使溪流兩側農作物生育基地更穩固、植生覆蓋更良好，讓治山防洪與生態保育間取得平衡點。

六龜 高雄市

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