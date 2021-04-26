「2021高雄獎」得獎名單出爐！新世代藝術能量多元綻放

高雄市立美術館今天公布「2021高雄獎」得獎名單，得主分別是魏柏任、蔡國傑、李奎壁；由何創時書藝基金會所贊助的何創時書法篆刻類特別獎則由張天健獲獎；另選出各類項優選獎5名及入選獎16名。「2021高雄獎」展覽即日起至7月3日展出。

「2021高雄獎」歷經近一年的徵件、初審與複審後，終於在今天揭曉得獎者名單。高美館李玉玲館長表示，高雄獎自1997年開辦至今已屆25年，在高美館的空間改造計畫之下，以「2021高雄獎」作為啟用美術館四樓展覽空間的首檔展覽，在關照入選者在作品呈現的需求，與保留改造過後通透空間感的同時，讓藝術家的創作在嶄新敞亮的展間中，布置出令人驚歎的作品，也形成相互觀照的關係。

2021高雄獎徵件吸引了626位參賽者角逐。3位首獎得主為魏柏任、蔡國傑、李奎壁，何創時書法篆刻類特別獎由張天健獲獎；同時各類項並選出優選獎，分別由陳柏源（書寫性暨書畫藝術）、周代焌（繪畫性暨版次藝術）、太認真（空間性藝術）、汪正翔（影像暨科技媒體藝術）以及郭敬耘（計畫型暨跨領域藝術）獲獎。

高美館表示，為回應各項媒材跨域創作的流轉變遷，高雄獎歷經多次的變革，首創「初審分類、複審不分類」的評審機制，2007年推出的觀察員機制，不僅針對參賽者的藝術創作進行提問與檢核，客觀且動態的互動參與，更是連結初審與複審，豐富思辯過程不可或缺的角色。2019年將原以媒材分類的8類項改為5大類項：書寫性暨書畫藝術、繪畫性暨版次藝術、空間性藝術、影像暨科技媒體藝術、計畫型暨跨領域藝術，擴大藝術的想像空間。2020年首創不匿名參賽先例，參賽者可與評審委員面對面，暢談創作理念，讓創作的自由度與對話性，可獲得更深入的探討。

第25屆「2021高雄獎」獲獎完整名單：

高雄獎：魏柏任、蔡國傑、李奎壁 何創時書法篆刻類特別獎：張天健 書寫性暨書畫藝術： 優選獎：陳柏源；入選獎：楊景堯、謝榕蔚 繪畫性暨版次藝術： 優選獎：周代焌；入選獎：黃昱昊、蔡寬銘、呂巧智、陳思穎、黃可維、蘇子涵 空間性藝術： 優選獎：太認真；入選獎：蔡宗勳、邱翊琪、温晉豪、陳為榛、黃珮琪 影像暨科技媒體藝術： 優選獎：汪正翔；入選獎：洪鈞元、薛又菱、楊祐丞 計畫型暨跨領域藝術： 優選獎：郭敬耘

蔡國傑〈家園〉獲得「2021高雄獎」首獎。圖／高美館提供