農地「種水」可領獎勵金 美濃農地6月啟動在地滯洪

為補注地下水與減緩洪水進入溪流時間，水利署第七河川局推動「在地滯洪」，擇定美濃溪上游3.1公頃農地加高田埂續洪，農民可獲得治水獎勵金與損失補償，今年六月完工啟用，目標是346公頃。今天上午，水利署長賴建信與農委會主委陳吉仲出席說明會，陳吉仲當場加碼獎勵金，鼓勵農民參與農地種水，推廣至更多地區。

立法院經濟委員會下鄉考察，水利署長賴建信、農委會主委陳吉仲、立委邱議瑩等人抵達美濃溪畔過路窩橋。七河局指出，2018年823豪雨，美濃溪洪峰量超過200年期距，美濃湖溢堤、大排溢淹，20公頃住戶與農田遭洪水淹沒，因應氣候變遷，可利用聚落周遭農田加高田埂或農路增加蓄洪面積。

七河局說明，在美濃溪畔擇定低窪農地當示範區，初步談定1.4公頃公有地、1.7公頃私有地，作物分別為水稻、野蓮與香蕉，計畫要把田埂加高17至36公分不等，此舉可補助地下水、降低主流水位，減輕下游三夾水水患，預計六月前完成，獎勵金初步依據田埂高度分成三個級距，每公頃至少1萬元。

賴建信表示，水患治理計畫中，近三成經費用來徵收土地，在地滯洪不需要徵收農地，農民可維持現有使用，另領取滯水獎勵金，另有農作物損失、土地損害復舊、施作工程損失等補償金，繼雲林台糖土地後，再從美濃出發，盼把新的理念推動到全國。