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高雄市復康巴士醫療快速通關服務 擴大達8家院所

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市復康巴士為增加乘車周轉率，與醫療院所合作推出「醫療快速通關服務」，縮短搭乘復康巴士就醫民眾看診時間。圖／高雄市交通局提供
高雄市復康巴士為增加乘車周轉率，與醫療院所合作推出「醫療快速通關服務」，縮短搭乘復康巴士就醫民眾看診時間。圖／高雄市交通局提供

高雄市復康巴士為增加乘車周轉率，與醫療院所合作推出「醫療快速通關服務」，縮短搭乘復康巴士就醫民眾看診時間，截至目前已有8家醫療院所陸續加入醫療快速通關服務，經導入快速通關服務後，民眾搭乘復康巴士就診量增加25%，減少就診時間30分鐘，將持續和其他醫療院所洽談導入醫療快速通關服務。

高雄市交通局表示，有感於搭乘復康巴士民眾因行動不便，於乘車、就醫所需時間是一般人的數倍以上，自去年5月與高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作推出「醫療快速通關服務」，縮短搭乘復康巴士就醫民眾看診時間，為民眾提供更有效率的就醫與運輸服務，受到熱烈迴響，交通局也持續與醫療院所洽談合作。

截至目前，高雄市共計有8家醫療院所陸續加入醫療快速通關服務，分別為高雄醫學大學附設中和紀念醫院、義大醫院、阮綜合醫院、高雄市立大同醫院、高雄市立民生醫院、高雄市立小港醫院、高雄市立旗津醫院及高雄市立聯合醫院等。

交通局長張淑娟指出，透過復康巴士訂車系統與院方門診系統的結合，院方可提前知悉民眾搭乘復康巴士預計抵達與離開醫院時間，由醫護人員安排優先就醫，減少民眾因看診時間延宕致來不及搭乘復康巴士返家的情形，同時提高復康巴士服務周轉率，促進資源有效利用。

復康巴士營運業者高雄客運表示，以高雄醫學大學附設中和紀念醫院為例，經導入快速通關服務後，民眾搭乘復康巴士就診量增加25%，民眾就醫減少就診時間30分鐘。交通局與高雄客運將持續和其他醫療院所洽談導入醫療快速通關服務，以縮短搭復康巴士就診時間。

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