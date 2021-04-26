快訊

新增兩例境外確診！為緬甸、中國籍船員 均自菲律賓入境

華航機師感染案再擴大！又增2例貨機機師確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄道挖、人行道不平整 議員促改善

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導

高雄市議會今工務部門業務質詢，議員關心路平議題，市議員指各管線單位挖補品質良莠不齊，挖補後高低落差，造成用路人危險，盼市府統一修補；另人行道不平整，車站施工環境髒亂，影響門面。工務局長蘇志勳表示，會提高挖補品質，並盡速修復人行道，協調環保局加強清掃，也請台鐵要求工人維護工地衛生。

高雄市議員陳致中說，市府補修品質令人放心，但其他管線單位挖補品質，良莠不齊，開挖後沒補平，造成道路高低落差明顯，恐讓用路人陷入險境。

陳致中建議，應該由管線開挖單位負責出資，由市府統一進行修補，確保修補品質統一，以免施工單位亂挖出事，到頭來還是市府要背鍋。

工務局長蘇志勳說，管線每年挖掘數量多，且各單位刨鋪的數量很分散，市府人力確實不足，但市府不會放任不管，去年起，開挖回填均要求施工單位現場錄影傳回挖管中心，定期抽檢的抽檢率也從過去的5%，提升至現在50%。

但陳致中說，即使如此，他最近還是有發現挖補品質有落差，應由市府統一修補，確保品質一致性；蘇志勳說，他會研究一下是否由市府統一修補，但當務之急，會先把挖補的品質提高。

高雄市議員童燕珍則指，有些人行道路面很糟糕，如建國路人行道，路面不平整，還有磚頭脫落情形，輪椅族苦不堪言，直呼「內臟都要震壞掉」。此外，車站旁的站西路人行道有許多菸蒂，還有檳榔袋躺在地上3天都沒清，高雄車站施工環境髒亂，影響高雄門面形象。

高雄市議員江瑞鴻也說，火車站是高雄門面，若環境髒亂卻放任不管，會很難看，應盡快處理改善，不要讓遊客留下壞印象，破壞高雄形象。

蘇志勳說，他會派員修復人行道，道路清掃部分由環保局負責，會協調環保局清理環境衛生，同時鐵道局施工部分，也會請鐵道局要求工人維護工地衛生。

人行道 高雄市

延伸閱讀

標線型人行道亂象多 機車騎士當成優先道

標線型人行道設置如不當淪雙輸 專家：修法規範並統一

影／東海大學學生騎車上人行道 疑自撞護欄摔5尺深大排

古有六尺巷今有苗栗高商退縮1.5公尺 行人安全通過樂

相關新聞

高雄市復康巴士醫療快速通關服務 擴大達8家院所

高雄市復康巴士為增加乘車周轉率，與醫療院所合作推出「醫療快速通關服務」，縮短搭乘復康巴士就醫民眾看診時間，截至目前已有8...

高雄道挖、人行道不平整 議員促改善

高雄市議會今工務部門業務質詢，議員關心路平議題，市議員指各管線單位挖補品質良莠不齊，挖補後高低落差，造成用路人危險，盼市...

萬年溪整治最後一哩路 屏東復興公園親水大改造

屏東市萬年溪復興公園改造完工，今舉行啟用儀式，屏東縣長潘孟安說，重新塑造公園面貌，築起橡皮壩從萬年溪引進活水，結合城市綠...

高雄車站宿舍都更變住宅建案 議員要求恢復商業導向

台鐵新高雄車站工程邁入尾聲，周邊商圈期待帶來商機，但卻傳出建商將規畫以住宅為主的建案，與過去市府提出以商業為主的策略不同...

屏東青少年中心小聚場改造升級 溫暖、開放與信任空間

屏東縣青少年中心從2014年開館至今邁入第7年，青少年中心小聚場每到假日成為學生們討論聚會的空間，小聚場改造，安排工作坊...

高雄騎樓順平 12年僅達10公里

高雄市區騎樓崎嶇不平、高低落差大，不利老人、嬰幼兒推車或身障者通行。市議員調查發現，高雄市98年起實施騎樓順平工程，十多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。