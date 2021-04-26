高雄道挖、人行道不平整 議員促改善

高雄市議會今工務部門業務質詢，議員關心路平議題，市議員指各管線單位挖補品質良莠不齊，挖補後高低落差，造成用路人危險，盼市府統一修補；另人行道不平整，車站施工環境髒亂，影響門面。工務局長蘇志勳表示，會提高挖補品質，並盡速修復人行道，協調環保局加強清掃，也請台鐵要求工人維護工地衛生。

高雄市議員陳致中說，市府補修品質令人放心，但其他管線單位挖補品質，良莠不齊，開挖後沒補平，造成道路高低落差明顯，恐讓用路人陷入險境。

陳致中建議，應該由管線開挖單位負責出資，由市府統一進行修補，確保修補品質統一，以免施工單位亂挖出事，到頭來還是市府要背鍋。

工務局長蘇志勳說，管線每年挖掘數量多，且各單位刨鋪的數量很分散，市府人力確實不足，但市府不會放任不管，去年起，開挖回填均要求施工單位現場錄影傳回挖管中心，定期抽檢的抽檢率也從過去的5%，提升至現在50%。

但陳致中說，即使如此，他最近還是有發現挖補品質有落差，應由市府統一修補，確保品質一致性；蘇志勳說，他會研究一下是否由市府統一修補，但當務之急，會先把挖補的品質提高。

高雄市議員童燕珍則指，有些人行道路面很糟糕，如建國路人行道，路面不平整，還有磚頭脫落情形，輪椅族苦不堪言，直呼「內臟都要震壞掉」。此外，車站旁的站西路人行道有許多菸蒂，還有檳榔袋躺在地上3天都沒清，高雄車站施工環境髒亂，影響高雄門面形象。

高雄市議員江瑞鴻也說，火車站是高雄門面，若環境髒亂卻放任不管，會很難看，應盡快處理改善，不要讓遊客留下壞印象，破壞高雄形象。

蘇志勳說，他會派員修復人行道，道路清掃部分由環保局負責，會協調環保局清理環境衛生，同時鐵道局施工部分，也會請鐵道局要求工人維護工地衛生。