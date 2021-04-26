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高雄近日降雨 陳其邁：完全解除旱象仍等颱風季

中央社 / 高雄26日電

南部水情吃緊，近日終於迎來降雨。高雄市長陳其邁今天表示，高屏溪逕流量增加到每秒4.8立方公尺，鑿的第一口井也在昨晚開始出水，但要完全解除旱象，還是得等7、8月颱風季。

針對近日降雨，陳其邁上午出席大港青年職涯發展記者會，會前受訪表示，高屏溪逕流量原為每秒3.8立方公尺，昨天增加到每秒4.8立方公尺，若梅雨增加中南部水氣，預估會大幅度增加水庫進水，但要完全解除旱象，還是得等7、8月颱風季。

陳其邁表示，高屏溪水源來自荖濃溪、隘寮溪及旗山溪，這幾天三條河流川流量都增加，像旗山溪引流量就從10萬噸增至15萬噸。同時加上節水成果，市府也每天引流3萬噸水至澄清湖儲存，讓澄清湖近日水量逐步上升。

在鑿井部分，陳其邁指出，第一口井昨晚已開始出水，一口井約0.3萬噸，高雄市32座井共可增加9.6萬噸供水。不計下雨水源，新開發水源大概就增46萬噸。近期，南化水庫也增加5萬噸水，高屏溪攔河堰則再增加10萬噸抽水。

針對臉書上傳穿西裝淋雨照挨批作秀，媒體詢問「穿西裝淋雨，心情如何」。陳其邁回應，昨天證婚穿西裝，正巧在餐廳外準備搭車時，看到旁邊稻田。下雨大家都很開心，希望大雨大雨一直下，下在集水區解除旱象。

陳其邁 高屏溪 西裝

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