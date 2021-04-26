萬年溪整治最後一哩路 屏東復興公園親水大改造

屏東市萬年溪復興公園改造完工，今舉行啟用儀式，屏東縣長潘孟安說，重新塑造公園面貌，築起橡皮壩從萬年溪引進活水，結合城市綠帶、漫步水岸，擴充都市保水、淨水和滯洪空間，每天能淨化達6.6萬頓的水量，也是萬年溪整治最後一哩路。

屏東縣府水利處指出，復興公園全區6.8公頃，水域1.7公頃就占近三分之一面積，更有2.3公里的環湖無障礙步道，拱橋、吊橋橫跨水岸，拉近人和水的距離，讓城市與萬年溪有更深的連結。

「萬年溪整治最後一哩路」潘孟安說，萬年溪沿岸包括屏東公園，是屏東市都會中心蛋黃區，更需要有都市之肺，將過去的公園改建，打造水岸休憩空間，運動設施、共融遊具、長者與幼兒都可以使用的全民公園，場域擴大。

潘孟安說，2.6公頃萬年公園、6.8公頃的復興公園，整整10公頃作為都市之肺，結合千禧公園13公頃，屏東公園4.6公頃，沿著萬年溪畔綠帶，肩負起屏東市區水岸廊帶重要的平台。

潘孟安說，公園保留大量林蔭與大樹，移除黑板樹、新植開花樹種，走在步道如同水岸森林，成為最好的環境教育場域，靠近棒球場的口袋公園和停車場也已打通縫合城市。

屏東縣府指出，縣府團隊挖掘縣民公園，打開殺蛇溪畔秘境，從萬年公園到復興公園優化萬年溪畔沿岸，加上總圖、千禧公園、屏東公園串連兩條生命之河。