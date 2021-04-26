高雄車站宿舍都更變住宅建案 議員要求恢復商業導向

台鐵新高雄車站工程邁入尾聲，周邊商圈期待帶來商機，但卻傳出建商將規畫以住宅為主的建案，與過去市府提出以商業為主的策略不同，議員提出青年通勤宅、商場、停車場等構想，振興車站商圈。都發局長楊欽富允諾，市府審查該案時會協調增加商業空間，並提供停車位。

高雄火車站鐵路地下化工程邁入尾聲，車站商圈再現商機曙光，但市議員康裕成、郭建盟、何權峰今指出，高雄火車站東舊宿舍區都更案，建商疑因小住宅好賣，考慮把黃金商圈改造為全齡健康宅社區建案。

郭建盟表示，都發局過去曾將火車站打造為「城中經貿綠都心」( Downtown Green Center)，計畫在台鐵東宿舍長明街區域，興建3區資訊商場、商務旅館、餐飲娛樂商城，與1區商務住宅大樓，打造資訊綜合性商業區。

郭建盟說，但去年2月台鐵東宿舍更新得標建商，卻想計畫興建13棟總數1425戶全齡住宅，同時僅蓋1棟複合式樣板商場當掩護，住、商主題易位，恐葬送長明商圈商機。

為確保商圈發展利益，郭建盟等人提出將老中幼全齡宅，改「青年通勤宅」，為高雄新經濟提供青年勞動力；並延續原商圈特性，打造長明街為「台灣HiEND視聽影音資訊生活新聚落」，並以容積獎勵新建「長明立體停車場」，保火車站商圈永續經營。

大高雄市觀光商圈總會理事長劉昭智、高雄市長明商圈促進會理事長高金虎等商圈代表均指，停車場是影響商圈發展的關鍵，盼市府能多新建停車場，吸引人潮。

都發局長楊欽富表示，都發局計畫在台鐵東宿舍長明街區域，是策略計畫，不是都市計畫要求，這塊地原來是住宅區，後來變更成特商區，建商提出都市更新計畫，市府會審查希望增加商業空間，也會要求建商提供停車位。

楊欽富說，市府對火車站商圈期待很高，為兼顧青年通勤宅與台灣HiEND視聽影音資訊生活新聚落，會請建商調整他們的都更計畫，並與台鐵協調。