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高雄林園媽祖海巡 5/1台南安平會香遶境

中央社 / 台南26日電

4年1科高雄林園鳳芸宮媽祖海巡4月30日將從林園中芸港啟航，預定5月1日在台南安平外海會香及上岸遶境，祈求漁獲豐收及海上平安。安平區靈濟殿將出動3艘船及1頂神轎前往會香。

高雄林園鳳芸宮媽祖海巡預定出動27艘船、36頂神轎及5個陣頭，5月1日抵達台南安平外海，安平區靈濟殿將出動3艘船及1頂神轎前往會香，再一起上岸遶境安平。

安平靈濟殿今天指出，海上會香連結台南安平及高雄林園兩地情誼，最早起源於高雄林園漁民到台南安平一帶捕魚，上岸後會前往安平開台天后宮、觀音亭及靈濟殿參拜，祈求漁獲豐收及回航順風平安。

靈濟殿主委何志章表示，早期捕魚只能靠羅盤，若遇到天氣不佳容易分不清楚方向，林園漁民迷失方向時，就是靠靈濟殿燈光照亮引領靠岸。後來靈濟殿供奉的何府千歲分靈到林園，再興建靈帝殿祭祀。

林園和安平原本僅在陸地會香，也因此改為在海上會香，讓漁民共同參與；海上會香一開始不定期舉行，後來逐漸演變成4年1次，同行船隻與信眾愈來愈多，轉變成兩地的宗教盛會。

林園和安平的海上會香曾發生一個小插曲；13年前，有一隻豆腐鯊游到台南安平運河，恰在海上會香之前，安平居民認為是幫媽祖巡視路線，最後通報台南市消防局，將這隻豆腐鯊引導入海。

靈濟殿人員表示，今年海上會香將於4月30日從高雄中芸港啟程，安平靈濟殿5月1日上午出海相迎會香，船隊預定上午10時抵達安平港，再一起上岸，場面盛大。

林園鳳芸宮從1980年代開始固定4年1科，由廟方有系統組織船隊進行海上會香，保留傳統的文化脈絡，具有文化性及典範性，並於2013年登錄為高雄市市定民俗。

神轎 漁民 媽祖

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