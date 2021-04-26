屏東青少年中心小聚場改造升級 溫暖、開放與信任空間

屏東縣青少年中心從2014年開館至今邁入第7年，青少年中心小聚場每到假日成為學生們討論聚會的空間，小聚場改造，安排工作坊邀請青少年參與，讓小聚場空間再升級，屏東縣社會處長劉美淑說，讓更多青少年「聚」集，成為青少年主流場域示範據點，空間也更溫暖、開放與信任。

青少年李彥鋒說，學生在這裡可以練舞、有舞台表演、有地方開會、有空間辦展覽，桌椅、櫃子跟設備都能自由移動與收納，真的完全升級。

社會處指出，青少年中心小聚場改造後有分四個區域，提升青少年自我自信及展現自我的「舞台表演區」、讓青少年能透過開會交流互動、展覽及練舞等多功能需求的「交流互動區」、傳染歡樂氣氛與放鬆、休息與舒壓的「撞球娛樂區」及建立青少年友善關係與主流場所資訊集中心的「櫃台工作區」，讓小聚場加強與外界或非同溫層的連結度。