眷村文化保存 高市府感謝立委扮眷改最佳推手

中央社 / 高雄25日電

高市府推動眷村「以住代護」，從鳳山黃埔、左營建業到岡山樂群村，在陸海空三眷村實踐「因住而生、因住而活」理念，文化局感謝一路支持的立委扮演眷村改革的最佳推手。

市府文化局今天指出，市長陳其邁上任後結合青年創業政策推出黃埔新村「以住代護3.0-青創HOUSE」，4月8日開放看屋以來吸引破千人次的看屋潮，顯示市府推動的「以住代護」計畫獲得認同。

文化局指出，8年8期的以住代護計畫媒合153戶入住，從鳳山黃埔、左營建業到岡山樂群，陸海空三眷村落實了「因住而生、因住而活」的初衷。

黃埔新村「以住代護3.0-青創HOUSE」今天開放看屋，高市府副市長史哲與高雄市推動眷村改革的民進黨立委許智傑、劉世芳、邱志偉到黃埔新村現場，了解計畫申請及以住代護政策推動情形。

文化局發布新聞稿說，高雄市縣市合併後，同時擁有陸海空眷舍，承載日治時期軍事基地發展，保存近90公頃眷村文化景觀，保存面積全國第一。身為眷村大戶，市府在文化資產保存法與老舊眷改建條例周旋下，為修繕眷舍、眷村文化延續到活化，感謝有人一路相隨。

文化局感謝許智傑、劉世芳及邱志偉，並說他們是推動眷村改革相隨的「最佳推手」。眷村原住戶遷離後房舍破敗頹圮成為治安死角，市府2013年起推出「以住代護」計畫，在軍方法規的囿限下成果有限；2017年3名立委協助下，眷村「以住代護」大步前進，從協助溝通軍方及地方民眾到爭取中央補助款，讓高雄市眷村保存活化走出康莊大道。

文化局指出，許智傑等立委向中央爭取了巨額補助款等並協助奔走眷村文化保存；近日立委還積極推動「眷村文化保存與發展條例」專法，盼眷村文化可以有更好的保存及活化。

眷村 文化局 許智傑

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