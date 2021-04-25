灑下愛情及時雨 高市民政局未婚聯誼助12人「脫單」

高雄市民政局積極替市府未婚同仁找尋人生伴侶，首場未婚聯誼今天在台糖高雄花卉農園中心登場，楠梓及岡山戶政兩事務所充當月老，整場活動下來，共有六對單身族成功「脫單」，獲贈兩張電影票，促進感情升溫。

配合抗旱主題，首場未婚聯誼以「解你愛情的渴」當主題，報名者多半是公教人員，主辦單位楠梓及岡山戶政事務所事前先去岡山壽天宮祈求36條姻緣線，活動中安排團康聯誼與烤肉活動，未婚男女在烤肉過程中要換桌，增加互動機會。

活動尾聲恰巧下雨，眾人齊聲歡呼。岡山戶政所主任曾勇清指出，報名者年齡相近，活動結束時，共有六對男女擦出愛的火花，期盼過年前捎來喜訊，能到各地戶政所辦結婚登記。