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灑下愛情及時雨 高市民政局未婚聯誼助12人「脫單」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市民政局以「解你愛情的渴」當主題，未婚男女齊聚台糖高雄花卉中心烤肉聯誼。圖／岡山戶政所提供
高市民政局以「解你愛情的渴」當主題，未婚男女齊聚台糖高雄花卉中心烤肉聯誼。圖／岡山戶政所提供

高雄市民政局積極替市府未婚同仁找尋人生伴侶，首場未婚聯誼今天在台糖高雄花卉農園中心登場，楠梓及岡山戶政兩事務所充當月老，整場活動下來，共有六對單身族成功「脫單」，獲贈兩張電影票，促進感情升溫。

配合抗旱主題，首場未婚聯誼以「解你愛情的渴」當主題，報名者多半是公教人員，主辦單位楠梓及岡山戶政事務所事前先去岡山壽天宮祈求36條姻緣線，活動中安排團康聯誼與烤肉活動，未婚男女在烤肉過程中要換桌，增加互動機會。

活動尾聲恰巧下雨，眾人齊聲歡呼。岡山戶政所主任曾勇清指出，報名者年齡相近，活動結束時，共有六對男女擦出愛的火花，期盼過年前捎來喜訊，能到各地戶政所辦結婚登記。

民政局副局長陳淑芳表示，為倡導適齡婚育辦理未婚聯誼，日後將陸續辦理，盼大家藉由未婚聯誼活動相識、相知、相愛，最後共組家庭，提升高雄婚育率。

配合抗旱主題，高市民政局首場未婚聯誼以「解你愛情的渴」當主題，一群適婚男女齊聚台糖高雄花卉中心烤肉。圖／岡山戶政所提供
配合抗旱主題，高市民政局首場未婚聯誼以「解你愛情的渴」當主題，一群適婚男女齊聚台糖高雄花卉中心烤肉。圖／岡山戶政所提供

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