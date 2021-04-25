杜絕牛結節疹！屏東已接種1萬6084頭牛 拚群體免疫

新北市日前爆發台灣本土首例感染牛結節疹病例，屏東縣政府也在16日成立動物疫災應變中心，同時逐一訪視全縣100多處養牛場，未發現任何牛隻有感染症狀，縣府也在前天領取疫苗展開施打，截至今天為止，已接種1萬6084頭，力拚5天達成8成群體免疫效果。

縣府向農委會防檢局緊急採購牛結節疹疫苗，23日疫苗領取後，當天運抵動物防疫所，便立刻前往各鄉鎮飼養場施打。

農業處動員縣內獸醫系師生、獸醫等防疫人員，投入疫苗注射工作，截至今天下午3時為止，共累計65場，接種1萬6084頭牛。

縣府動防所表示，牛隻施打疫苗初期可能造成輕微發燒、食慾減少皆為正常現象，疫苗將於施打後7至10天產生抗體。

農業處考量養牛產業特性，採群體免疫的防疫作法，預計在5天內達到8成群體免疫效果，以乳牛戶優先施打順序，後續則針對肉牛戶、放牧型態的役牛戶等進行全面性施打。