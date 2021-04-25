屏東收容空間有限 縣府多管齊下盼能減少流浪動物數量

農委會調查，屏東縣內犬貓約有8萬隻，浪犬約2萬隻，在不恢復撲殺的前提下，無論公私立收容所，屏東皆無足夠收容空間。面對此情形，屏東縣政府農業處為控制流浪動物數量，採絕育後原放、多元認養以及推動寵物登記，補助絕育來解決流浪動物問題。

據農委會統計資料，屏東縣約2萬隻浪犬，屏東公私立收容所皆無足夠的收容空間，且屏東犬貓公立收容所目前已收容約80隻流浪狗，依農委會規定若收容達80%，可自行決定不再收容。

縣府農業處為控制流浪動物數量，採絕育後原放，針對寵物的部分，力推絕育補助，辦理犬貓寵物登記與普查來掌控數量，除公立收容所可供動物認養，今年開始辦理「浪浪中途小棧」開啟更多元的領養管道。

關於抓紮的部分，農業處統計去年委託動物醫院、民間團體與鄉鎮公所配合辦理絕育就完成3259隻流浪犬貓的絕育手術。

有鑑於，縣內捕捉流浪狗的能量有限，縣府則會與民間餵食流浪動物的愛媽愛爸，或有地緣關係的鄰里長協助配合抓紮以及遊盪犬系統性紀錄，特別針對具攻擊性、發情犬以及母狗優先，若少數具攻擊性犬隻，經舉證或評估，才會考量辦理人道處理。

動保人士認為，抓紮時，仍須採友善誘捕的方式，除了靠多次餵養來博取信任，還必須靠有地緣關係的居民協助才能成功，除非流浪動物不親人，才會選擇誘補籠或吹箭來協助捕捉。

農業處表示，解決流浪動物問題，應從源頭管理作起，即使南部普遍對寵物登記、絕育觀念不足，但仍會持續透過宣導、絕育補助、普查來落實。