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新增2名華航機師確診 還有1美國境外移入個案

輔導保護兒少不受虐 高市推親職教育及個案追蹤

中央社 / 高雄25日電

4月30日是「國際不打小孩日」，為建構友善環境，高市府建立親職支援系統，盼減少兒少受虐案；統計去年仍有1600件追蹤輔導兒少保護個案，社會局介入並提供教育及治療等服務。

高雄市政府社會局統計指出，109年受理舉報兒童及少年保護個案約5900多案，經訪視評估需提供後續追蹤輔導的兒童及少年保護個案案件1600多件。社會局依家庭狀況提供親職教育、法律、心理治療與輔導、轉介等服務；但是在親職教育方面，有家長未配合參與，社會局幾經通知或家長持續抗拒，依兒少法裁罰。

社會局家庭暴力及性害防治中心主任李慧玲受訪指出，輔導保護案例中，有孩子偷竊、說謊、過動屢勸不聽，家長暴力造成孩子受傷，經學校、醫院或警察單位通報，社會局介入輔導。

李慧玲指出，經社會局通知家長參與親職教育，卻有家長抗拒等，社會局開立強制性親職教育課程約170幾件，事後視狀況裁罰。

人本教育基金會今天舉辦「打造愛的家，我不打小孩–台灣兒權向前行！我們可以！」活動，呼籲社會除了加強救援體系，也要參考國際從法律、政策資源提供並預防悲劇發生。

人本基金會指出，無論是台灣數據或國外研究都顯示體罰對自尊、自信影響很大；被體罰會導致自尊低落、缺乏改變的自信、複製經驗會去體罰小孩等，所以人本推動家庭零體罰等。

適逢430國際不打小孩日前夕，人本舉辦活動呼籲親師終止複製體罰暴力，建立友善環境、架構親職支援系統，以啟發取代懲罰，建立一個不打小孩的國家。人本還推動「打造愛的家我不打小孩」基地，邀超商、餐廳、書店等各行業加入，讓愛在社區紮根，目前基地逾500個。

430國際不打小孩日活動高雄場在捷運美麗島站舉行，有親子、專家及民意代表出席，現場有小朋友表演等活動並宣導建立友善環境。

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