藍委質疑屏東萬巒豬腳產源 屏東藍營人士也不挺

國民黨立委李德維前天在立法院國是論壇中提及，「難道萬巒街上賣的豬腳，都沒有被魚目混珠嗎？都是台灣豬嗎？」此話一出，屏東4名立委不約而同強力反擊；就連屏東幾名國民黨籍縣議員也不苟同對豬腳的質疑，還說是「豬隊友」。前立委蘇清泉也出面力挺，還說，這種不當質疑，嚴重影響萬巒豬腳的聲譽。

李德維23日在立院國是論壇談到，「難道萬巒街上賣的豬腳，都沒有被魚目混珠嗎？都是台灣豬嗎？」引起熱議，除屏東縣政府發聲明駁斥，民進黨籍立委莊瑞雄、周春米、鍾佳濱以及無黨籍立委蘇震清，也相繼透過臉書，或召開記者會抨擊李的言論。

有意角逐2022屏東縣長大位的蘇清泉也在昨天發表聲明表示，力挺屏東萬巒豬腳，守護屏東重要的美食資產。

蘇清泉指出，過去擔任立委期間，前總統馬英九、總統府前秘書長曾永權、立委王進士以及屏東藍營人士，合力促成屏東豬腳節，成功行銷萬巒豬腳，建立地方特色，是打響萬巒豬腳的推手，就連故總統蔣經國都曾親自造訪。

蘇清泉呼籲，李德維不要用不當比喻傷害屏東鄉親，更強調，國人並不反對進口豬肉，但反萊豬進口，尤其進口不知流向，也未明確標示，導致資訊不透明，令人擔心，該由民進黨負責。